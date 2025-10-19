close global

﻿
Max Verstappen, USGP, 2025, generic

LIVE | GP Verenigde Staten: Verstappen leidt voor Leclerc, virtual safety car voor crash

Vincent Bruins
We zitten om 21:00 uur Nederlandse tijd klaar voor de race op Circuit of the Americas. De F1 Grand Prix van de Verenigde Staten is de negentiende ronde van het Formule 1-wereldkampioenschap van 2025. Er wordt voor de dertiende keer geracet op de baan in Austin, Texas. Het is zo'n 28°C en zonnig, en het wordt alleen maar warmer. Lukt het Max Verstappen om Lando Norris en de rest van zijn rivalen achter zich te houden? Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.

Formule 1 Grand Prix van de Verenigde Staten Austin Circuit of the Americas Texas

  • 21 minuten geleden
Russell:
Russell vs. Verstappen

Russell: "Verstappen had z'n momentje, dus ik dacht: weet je wat..."

  • 51 minuten geleden
  • 1
 De defintieve startopstelling voor de Grand Prix van de Verenigde Staten
Startopstelling

De defintieve startopstelling voor de Grand Prix van de Verenigde Staten

  • 1 uur geleden
Kravitz krijgt vermeende straf Norris van Red Bull te horen:
Straf Norris

Kravitz krijgt vermeende straf Norris van Red Bull te horen: "Geldt tot het einde van het seizoen"

  • 1 uur geleden
Verstappen over Norris in Austin:
Max Verstappen

Verstappen over Norris in Austin: "Ik zag het meteen al"

  • 2 uur geleden
F1 verlengt contract met Grand Prix van de Verenigde Staten tot en met 2034
BREAKING

F1 verlengt contract met Grand Prix van de Verenigde Staten tot en met 2034

  • 3 uur geleden
Nürburgring-collega lovend over houding Verstappen:
100.000+ views

Nürburgring-collega lovend over houding Verstappen: "Hij kon alleen maar verliezen"

  • 30 september
 'F1-teams worstelen met remmen voor volgend seizoen'
100.000+ views

'F1-teams worstelen met remmen voor volgend seizoen'

  • 10 oktober
 Stand constructeurs: McLaren kampioen, Mercedes slaat gat naar Red Bull en Ferrari
75.000+ views

Stand constructeurs: McLaren kampioen, Mercedes slaat gat naar Red Bull en Ferrari

  • 6 oktober
 F1 Driver Of The Day 2025: Alonso pakt verrassende winst
75.000+ views

F1 Driver Of The Day 2025: Alonso pakt verrassende winst

  • 6 oktober
 Nürburgring-coureur slaat terug na kritiek op licentieproces Verstappen:
50.000+ views

Nürburgring-coureur slaat terug na kritiek op licentieproces Verstappen: "Mijn hemel..."

  • 1 oktober
 Is Verstappen wel of niet afgereisd naar Austin voor de Grand Prix van de Verenigde Staten?
50.000+ views

Is Verstappen wel of niet afgereisd naar Austin voor de Grand Prix van de Verenigde Staten?

  • 16 oktober

