We zitten om 21:00 uur Nederlandse tijd klaar voor de race op Circuit of the Americas. De F1 Grand Prix van de Verenigde Staten is de negentiende ronde van het Formule 1-wereldkampioenschap van 2025. Er wordt voor de dertiende keer geracet op de baan in Austin, Texas. Het is zo'n 28°C en zonnig, en het wordt alleen maar warmer. Lukt het Max Verstappen om Lando Norris en de rest van zijn rivalen achter zich te houden? Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.

