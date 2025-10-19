LIVE | GP Verenigde Staten: Verstappen leidt voor Leclerc, virtual safety car voor crash
We zitten om 21:00 uur Nederlandse tijd klaar voor de race op Circuit of the Americas. De F1 Grand Prix van de Verenigde Staten is de negentiende ronde van het Formule 1-wereldkampioenschap van 2025. Er wordt voor de dertiende keer geracet op de baan in Austin, Texas. Het is zo'n 28°C en zonnig, en het wordt alleen maar warmer. Lukt het Max Verstappen om Lando Norris en de rest van zijn rivalen achter zich te houden? Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.
Liveblog in Texas
