Lando Norris start zondag vanaf de eerste rij naast Max Verstappen, maar makkelijk was het niet. De Brit was verrast door P2 en noemde zijn McLaren in de kwalificatie 'onmogelijk om mee te rijden'. Met 1:32.801 bleef hij drie tienden achter de poletijd van Verstappen, die zijn tweede run in Q3 niet meer kon starten.

Zijn sessie begon rommelig. In Q1 moest Norris zijn eerste snelle ronde afbreken na een matige eerste sector; hij verloor tijd in bocht 1 en ging wijd bij het uitkomen van bocht 9. Op dezelfde set banden haalde hij alsnog Q2, maar slechts als twaalfde en zes tienden trager dan Verstappen. In Q2 zette hij de derde tijd neer en in Q3 pakte hij P2. "De auto was gewoon onmogelijk om mee te rijden, ik weet niet waarom", zei Norris tegenover de media in Austin. "Vanaf Q1 was dat al duidelijk. Elke ronde zaten we drie tot vijf tienden van Max af. We stonden elfde en twaalfde in Q1 en waren niet ver verwijderd van uitschakeling, dus ik maakte me behoorlijk zorgen."

Artikel gaat verder onder video

MCL39 voelt inconsistent aan

Volgens Norris voelde de MCL39 nerveus en inconsistent aan. "Elke hobbel en elke kerb voelde elke ronde weer anders. Dat is niet iets wat we vaak over onze auto zeggen, maar vandaag worstelden we daar allebei behoorlijk mee. Ik weet niet waarom het zoveel lastiger was dan gisteren. Toen voelde ik me comfortabeler en waren we ook een stuk sneller." De omstandigheden speelden mee. "De baancondities waren duidelijk slechter. De wind was sterker en dat leek ons meer te raken dan de rest. We moeten begrijpen waarom dat zo is en ervan leren. Het is bijna verrassend om nog tweede te staan."

Wellicht ook interessant: Max Verstappen verklaart opvallend Q3-moment en haalt opgelucht adem na pole in Austin

Alles of niets voor Norris?

Aan zijn aanpak bij de start wil Norris niets veranderen, ondanks de tik in de sprintrace met teamgenoot Oscar Piastri. "Ik wil gewoon winnen. Ik haat het om op de tweede of derde trede van het podium te staan. Ik ben hier om races te winnen en zal er alles aan doen om dat voor elkaar te krijgen."

Gerelateerd