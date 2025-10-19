Max Verstappen start zondag vanaf poleposition in Austin. Zijn eerste ronde in Q3 (1:32.510) was al genoeg, want hij kon zijn laatste poging niet meer starten door grote gaten in de out-laps. Dankzij zijn sprintzege eerder op de dag verkleinde hij de achterstand in het WK tot 55 punten. Lando Norris begint als tweede, Oscar Piastri als zesde.

Verstappen legde uit tegenover F1TV waarom hij de laatste run miste. "Ik was eigenlijk oké. Ik was alleen een beetje teleurgesteld over wat er voor me gebeurde. Er waren veel coureurs die gaten van tien tot twaalf seconden lieten en dat kun je moeilijk voorspellen. Daardoor misten we het op een paar seconden. Niet ideaal, maar gelukkig maakte het niet uit."

Lastige omstandigheden in de Verenigde Staten

De omstandigheden maakten het rijden lastig. "De wind trok vandaag aan ten opzichte van gisteren en draaide ook nog, waardoor je met volle rugwind door de esses gaat. Dan verlies je downforce. De auto bewoog veel meer dan gisteren en dat maakte het lastiger. In sommige bochten win je wat tijd terug, maar in sector één kun je dan niet zo hard aanvallen als normaal."

Lambiase is Verstappen dankbaar

Na de kwalificatie volgde een luchtig moment op de boordradio met zijn engineer Gianpiero Lambiase. Verstappen grapte: "GP, dit is dan de poleposition waar je om verzocht." Lambiase antwoordde: "Dankjewel, maat. En het gat was nog beter ook. Je hebt mijn hachje gered, keurig gedaan."

