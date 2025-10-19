Lando Norris start de Grand Prix van de Verenigde Staten vanaf P2. De McLaren-coureur worstelde meer dan op vrijdag, maar redde in de slotminuten nog een sterke ronde. Hij tempert de verwachtingen: er zat volgens hem geen pole in en hij wil vooral een incidentvrije start en een goede race tegen Max Verstappen.

"Ik verbeterde met een halve tiende of een tiende. Het was vandaag om wat voor reden dan ook wat lastiger", begint Norris op de persconferentie in Austin. "Gisteren voelde ik me best comfortabel. Ik weet niet of iedereen anders gewoon iets verbeterd heeft of dat de wind ons vandaag wat meer pijn deed. We hadden het allebei een stuk moeilijker om de rondes te zetten en zo snel te zijn als Max. Dus we duwden, en ik ben heel blij met P2. Het had slechter kunnen zijn, maar er was geen enkele kans op pole vandaag."

Duidelijk plan voor Lando Norris

Over de start van morgen is Norris helder: "Gewoon niet geraakt worden; dat is mijn hint voor morgen." Hij kijkt uit naar een duel met Verstappen. "Ik kijk ernaar uit om hopelijk een goede race met Max te hebben. We hebben in het verleden al mooie gevechten gehad, dus ik kijk er weer naar uit." Zijn kwalificatieronde voelde niet perfect. "Vergeleken met gisteren kwam alles niet zo makkelijk. Dat zag je al in Q1, Q2 en Q3. We moeten bekijken waarom we het vandaag wat moeilijker hadden. Het was niet mijn beste ronde, dat zei ik ook op de radio. Dus geen geweldige sessie, maar met P2 ben ik nog steeds best blij."

Na bizarre crash moest het team snel werk verrichten

Na de sprintracecrash eerder op de dag was de auto op tijd hersteld. "De jongens en meisjes hebben goed werk geleverd om alles weer klaar te maken. Het is nooit ideaal als iedereen moet haasten om de auto op te bouwen, maar dat was allemaal in orde."

