Oscar Piastri start vanaf plek zes voor de Grand Prix van de Verenigde Staten. De McLaren-coureur had een lastige kwalificatie in Austin en wil zondag terrein winnen. Toch geeft de WK-leider aan dat hij zich niet op z'n gemak voelt.

"Ik voelde me niet heel erg op mijn gemak", zei hij tegenover F1TV. "We gaan proberen wat plaatsen goed te maken." Het weekend verliep tot nu toe niet soepel voor Piastri. Vrijdag kon hij het tempo van teamgenoot Lando Norris niet evenaren. Zaterdag viel hij in de sprintrace al in de eerste bocht uit na een botsing, net als Norris. In de kwalificatie moest Piastri uiteindelijk genoegen nemen met P6, terwijl Norris de race vanaf P2 begint.

Piastri klinkt onzeker na kwalificatie

Over de kwalificatie was Piastri duidelijk. "Het was gewoon een lastige sessie", vertelde hij. "Ik voelde me dus niet heel erg op mijn gemak en dat zie je terug in de rondetijd. Het is nog steeds een lange race morgen; er kan veel gebeuren, dus we gaan proberen terrein goed te maken." Toen hem naar die oorzaak werd gevraagd, zei hij: "Gewoon een beetje onvoorspelbaar. Het was heel krap voor de posities voor me, maar vergeleken met gisteren voelde het niet zo comfortabel of zo snel. We gaan kijken waarom het zo lastig was."

Stand van zaken

Piastri start vanaf de derde startrij naast Lewis Hamilton (Ferrari). Voor hen staan Charles Leclerc (P3, Ferrari) en George Russell (P4, Mercedes). Door zijn uitvalbeurt in de sprintrace bleef Piastri op 336 punten staan. Hij begint de race met 22 punten voorsprong op Norris, terwijl Max Verstappen 55 punten achter hem staat,

