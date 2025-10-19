Helmut Marko onthult: 'Max Verstappen verloor even de interesse in Formule 1'
Helmut Marko onthult: 'Max Verstappen verloor even de interesse in Formule 1'
Helmut Marko zegt dat Max Verstappen eerder dit seizoen 'een beetje de interesse verloor' toen Red Bull niet competitief was. Volgens de Red Bull-adviseur is de motivatie inmiddels helemaal terug: in Austin won Verstappen de sprintrace, pakte hij poleposition voor zondag en verkleinde hij in vier races zijn achterstand in het WK van 104(!) naar 55 punten. Daarmee neemt de druk op McLaren weer toe.
Marko begint over de omslag tegenover Sky Sports F1: "Max verloor op een gegeven moment, toen wij niet competitief waren, een beetje de interesse. Hij was meer bezig met GT-racen, dus om hem in een goede stemming te houden sprak ik met hem over de Nürburgring en dat soort dingen. Maar nu de auto werkt, en na zijn succes op de Nürburgring, zou ik zeggen dat hij zelf twee tienden vindt, omdat hij echt gemotiveerd is. Hij geniet, je hoort hem niet schreeuwen, hij lacht. Dat is wat je nodig hebt. Het is te vroeg om te zeggen, maar dit weekend ziet er veelbelovend uit."
Verstappen sterk in kwalificatie
Verstappen zelf was tevreden over de kwalificatie in Austin: "Het was goed. Ik denk dat de auto in elk segment heel sterk was. Een ronde hier aan elkaar knopen is soms lastig. Het is erg heet en er staat ook veel wind; in de eerste sector met rugwind is dat uitdagend. De eerste run in Q3 was goed. Ik kon net iets verbeteren ten opzichte van Q2. Helaas kon ik mijn laatste run niet doen. Het was wat rommelig met de out-laps, maar gelukkig hadden we het niet nodig."
Verstappen krijgt 'eindelijk zijn zin'
Over Red Bulls ommekeer zegt Marko dat de auto beter aansluit bij wat Verstappen vraagt: "Het is een andere aanpak vanuit de engineering. Ze werken heel goed samen en vragen de coureurs wat ze willen. We hebben de auto doorontwikkeld. We hadden wat problemen, die hebben we opgelost en uiteindelijk is het Max die levert; daar kun je op vertrouwen."
Vertrouwen is terug bij Red Bull
Volgens Marko geeft dat Verstappen weer volledig vertrouwen: "Hij heeft een heel goed technisch inzicht, maar vooral vertelt hij hoe hij de auto wil, zodat hij vertrouwen heeft. Eerder werkte de auto op sommige circuits, maar in een heel klein window en had hij dat vertrouwen niet. Nu is de auto naar zijn zin, dat geeft hem vertrouwen en dan rijdt hij natuurlijk fantastische rondetijden."
