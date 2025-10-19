Max Verstappen start zondag vanaf poleposition in Austin, met bijna drie tienden voorsprong op de rest. De Nederlander is tevreden over de kwalificatie en ziet het als bevestiging dat Red Bull er goed bij zit.

"Normaal gezien is dat wel positief. Ik denk dat de kwalificatie over het algemeen gewoon goed ging. Soms had ik het gevoel dat het in een rondje nog niet helemaal top ging, maar dan stonden we even goed eerste. Dat zegt dan wel genoeg", zo begint Verstappen bij Viaplay na zijn ijzersterke kwalificatie voor de Grand Prix van de Verenigde Staten. Volgens de Nederlander was het niet overal eenvoudig, mede door de weersomstandigheden. "Het is op bepaalde plekken op het circuit nog steeds niet makkelijk. We hadden nu natuurlijk best wel veel wind in de rug in die snelle bochten. De auto beweegt daar heel veel, en dan is het niet makkelijk om constant te zijn. Maar elke keer als ik naar de sectoren keek, stonden we er wel de hele tijd bij. Dus dat is dan wel positief."

Opvallend moment in Q3 voor Verstappen

Zijn tweede run in Q3 kon hij niet verbeteren door het gedrang op de baan. "Het probleem is gewoon dat de mensen voor mij een gat van tien tot twaalf seconden laten vallen. En dat is veel te veel. Normaal zit je altijd tussen de zes en acht seconden, maar als iedereen tien tot twaalf seconden neemt en ze weten dat ik de laatste ben... Dan ga je natuurlijk tien, twaalf nemen... Daar staat geen regel op."

Wind? Gewoon gas erop!

Tijdens de kwalificatie had de wind veel invloed. Met harde wind die van richting verandert, maakt het niet makkelijker. Toch blijft de Nederlander nuchter. Over rijden met veel wind is Verstappen namelijk erg helder. "Gewoon gas erop houden! Je moet gewoon stabiel blijven. Als je dan agressief gaat liften, dan wordt het allemaal nog wat moeilijker. Omdat het zo hobbelig is, is het soms heel lastig om aan te voelen hoe de auto dan neerkomt. Dat zag je bijvoorbeeld bij Isack Hadjar: als de auto dan net fout neerkomt, dan heb je meteen een groot moment."

Belangrijke race voor de boeg

Voor de race houdt hij een slag om de arm. "We gaan het zien, dat weet ik ook niet. Dat de combinatie (Verstappen en Red Bull, red.) goed zit, is duidelijk. Maar over het algemeen is het voor ons altijd het moeilijkste punt om het in de races goed voor elkaar te krijgen." De laatste setupkeuzes moeten daarbij helpen, al kan de wind alles nog veranderen. "Ik hoop dat dat goed werkt. Het is moeilijk te zeggen, want zondag verandert ook de wind. Die komt dan op je neus in die snelle bochten. Dat gaat wel even wat anders aanvoelen. Ik hoop dat dat dan juist de goede kant op gaat voor ons."

