De FIA heeft tegenover GPFans een reactie gegeven op de twijfels die zijn ontstaan over de presidentsverkiezingen van de autosportbond. Mohammed Ben Sulayem is de enige kandidaat voor de verkiezingen in december en dat zorgt voor vraagtekens. De 63-jarige Emirati zou zijn macht hebben misbruikt om andere kandidaten tegen te werken.

Gisteren schreven wij een uitgebreid kritisch artikel over de manier waarop de komende presidentsverkiezing van de FIA is vormgegeven. In dit artikel legden wij bloot waarom Ben Sulayem bij de komende verkiezingen de enige kandidaat is - en dus gegarandeerd nog een termijn aan de macht blijft, ondanks dat hij als persoon niet altijd onomstreden is geweest. Dit heeft alles te maken met de lijst die andere presidentskandidaten moeten indienen om überhaupt mee te kunnen doen aan de verkiezingen. Deze lijst is voor kandidaten op geen enkele manier compleet te krijgen. In dit artikel kun je de hele uitleg hierachter lezen, maar kort samengevat komt het erop neer dat Ben Sulayem op deze manier niet uitgedaagd kan worden en zodoende zijn eigen positie nog voor de verkiezingen heeft veiliggesteld. De FIA zelf heeft bij onder meerGPFans gereageerd en stelt dat er niets ongewoons heeft plaatsgevonden.

FIA stelt eerlijkheid en integriteit hoog in het vaandel te hebben

De FIA stelt dat de presidentsverkiezingen "een gestructureerd en democratisch proces zijn dat in elke fase eerlijkheid en integriteit waarborgt", zo laat Maria Zander, Corporate Communications Manager bij de autosportbond, aan ons weten. "De vereisten voor de FIA-verkiezingen van 2025, inclusief de relevante deadlines en de toelatingscriteria voor de presidentslijst en de wereldraden, zijn vastgelegd in de statuten en interne reglementen van de FIA. Deze zijn openbaar beschikbaar op de website van de FIA. Gedetailleerde informatie over deze verkiezingen is bovendien sinds 13 juni 2025 gepubliceerd op een speciale pagina van de FIA-website en aan alle FIA-leden meegedeeld."

Ben Sulayem blijft vrijwel zeker aan als FIA-president

FIA: de voorwaarden voor kandidaten niet nieuw

Wat betreft de omstreden lijst waar veel over gesproken wordt, zegt de FIA het volgende: "De bepalingen met betrekking tot de regionale vertegenwoordiging van de vicevoorzitters voor sport, en het feit dat zij uit de World Motor Sport Council moeten worden gekozen om een presidentslijst samen te stellen, zijn niet nieuw. Deze criteria golden ook voor eerdere verkiezingen."

Kandidaten hadden voldoende tijd om "stappen te nemen"

De autosportbond lijkt de bal vooral bij de tegenkandidaten van Ben Sulayem neer te leggen. Volgens de autosportbond wordt er verwacht dat zij "bepaalde stappen nemen" en ze stellen ook dat er voldoende tijd is geweest. "Potentiële kandidaten hebben sinds de publicatie van de gedetailleerde informatie op 13 juni de tijd gehad om hun kandidaturen voor te bereiden."