Geen zuivere koffie: corruptie lijkt Ben Sulayem in het FIA-zadel te houden
Mohammed Ben Sulayem (63) staat sinds 2021 aan het roer van de FIA. Over pakweg twee maanden wordt er opnieuw gestemd over wie de president wordt van het autosportorgaan, maar veel keus is er niet: het wordt Ben Sulayem of... Ben Sulayem. De Emirati heeft nul concurrenten. En dat lijkt geen zuivere koffie.
Ben Sulayem is bezig aan zijn eerste termijn als president van de FIA. Hij nam in 2021 het stokje over van de Fransman Jean Todt, die maar liefst drie termijnen wist te overleven. Als het aan Ben Sulayem ligt, zal ook hijzelf niet al na één termijn afzwaaien. En daar lijkt hij veel voor over te hebben. Want hoewel Ben Sulayem toch wel behoorlijk omstreden is, is er op papier verrassend genoeg niemand die het tegen hem opneemt in de komende presidentsverkiezingen. En dat is niet omdat er niemand wil. Sterker nog: er zijn meerdere potentiële kandidaten naar voren gestapt. Maar ieder van hen is - nog voordat het serieus werd - gesneuveld. Hoe zit dat?
Genoeg tegenstanders, maar toch is Ben Sulayem enige kandidaat
Tim Mayer, Laura Villars en Virginie Philpott; het zijn maar zo een paar namen van mensen die best oog in oog hadden willen staan met Ben Sulayem op 12 december aanstaande, wanneer de nieuwe FIA-president wordt gekozen. Maar toch zal Ben Sulayem de enige kandidaat zijn die ten tonele verschijnt straks. En dat lijkt grotendeels te maken te hebben met de opgestelde eisen om je kandidaat te kunnen stellen voor het presidentschap. Om aan de FIA-presidentsverkiezing deel te nemen, moet elke kandidaat een volledige kandidatenlijst indienen. Deze lijst bevat nominaties voor verschillende functies, waaronder zeven vicevoorzitters, die elk één van de FIA-regio's vertegenwoordigen, bijvoorbeeld Afrika, Zuid-Amerika en Azië-Pacific.
Presidentskandidaten kunnen nooit aan de eisen voldoen
Maar op die kandidatenlijst mogen alleen personen staan die afkomstig zijn uit de Wereldraad voor de Autosport (WMSC). En daar wringt de schoen: de enige WMSC-genomineerde uit Zuid-Amerika is Fabiana Ecclestone. En zij staat al op de lijst van Ben Sulayem. En omdat een genomineerde niet op meerdere lijsten mag voorkomen, kunnen de presidentskandidaten nooit een volledige kandidatenlijst indienen, waardoor zij niet verkiesbaar zijn.
Waarom worden de voorwaarden niet aangepast?
Je zou denken dat als er op deze manier geen andere kandidaten kunnen meedoen, de FIA de voorwaarden toch gewoon even iets bijstelt? Dat kan, maar dat moet dan gebeuren middels een stemming tijdens de Algemene Vergadering. En laat deze nou - toevallig of niet - pas gepland staan in december, op hetzelfde moment dat Ben Sulayem verkozen zal worden. Overigens is het ook ver na de deadline van 24 oktober waarop kandidatenlijsten moeten zijn ingediend.
Ben Sulayem kan in actie komen - maar doet dat niet
Gelukkig is er een reddingsboei: er kan een buitengewone vergadering worden georganiseerd om de regels eerder te wijzigen. Daarmee kunnen alle problemen met andere kandidaten direct worden opgelost. Top, gelijk doen! Althans, dat zou je denken. Het probleem is alleen dat zo'n buitengewone vergadering alleen kan worden geïnitieerd door - je raadt het al - de president van de FIA: Ben Sulayem dus. En die gaat dat natuurlijk niet doen. En al zou hij dat nu nog doen, dan is het toch al te laat - in ieder geval voor de komende verkiezingen.
Gebruikt Ben Sulayem zijn macht voor eigen gewin?
Het is onduidelijk waarom Zuid-Amerika - in de persoon van Fabiana Ecclestone - maar één WMSC-genomineerde heeft. Het kan te wijten zijn aan het feit dat de aangesloten clubs slechts één kandidaat hebben voorgedragen, dat de nominatie-deadline is gemist of dat andere kandidaten zijn afgewezen. En ook hier zit een luchtje aan: sinds deze zomer bepaalt Ben Sulayem of WMSC-kandidaten worden geaccepteerd of afgewezen. Hij speelt dus een gigantische dubbelrol in deze hele verkiezing. En zodoende zal hij opnieuw verkozen worden in december.
Mayer spreekt van "illusie van democratie"
Mayer, één van de personen die het maar wat graag wilde opnemen tegen Ben Sulayem in de komende verkiezing, is woedend. "Er is simpelweg geen keus. Er zal geen stemming zijn tussen ideeën, geen wedstrijd van visies, geen leiderschapstest. Er zal maar één kandidaat zijn en dat is geen democratie, dat is de illusie van democratie", zo foeterde hij.
Geen zuivere koffie: corruptie lijkt Ben Sulayem in het FIA-zadel te houden
