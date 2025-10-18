Felipe Drugovich beweert dat Lance Stroll in 2024 op het punt stond om te stoppen. In aanloop naar de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten gaat de reservecoureur in op de valse hoop die hij had gekregen bij Aston Martin.

Drugovich werd in 2022 kampioen in de FIA Formule 2 met de Nederlandse formatie MP Motorsport, maar er was geen plek voor hem in de Formule 1. Wel werd hij bij Aston Martin aangenomen als reservecoureur. Maar meer kansen dan een deel van een wintertest als invaller voor de geblesseerde Stroll en zeven vrije trainingen heeft hij niet gekregen. Ondertussen heeft hij tweemaal de 24 uur van Le Mans gedaan met Cadillac, het Amerikaanse merk waar hij had gesolliciteerd voor een F1-zitje, en viel hij afgelopen seizoen bij Mahindra in voor Nyck de Vries. Drugovich gaat binnenkort voor het eerst sinds 2022 voltijds racen. Hij is door Andretti aangenomen voor een Formule E-zitje.

Gesprekken om stoeltje Stroll over te nemen

"Ik tekende contractverlengingen met het team voor 2024 en 2025 met een bepaalde hoeveelheid hoop", begon Drugovich tegenover de Braziliaanse tak van Motorsport.com. "Niet alleen hoop, maar er waren zelfs gesprekken dat ik het stoeltje [van Stroll] zou overnemen in 2024. Die gesprekken waren er zelfs met de teambaas. Het werd mij heel duidelijk gemaakt dat er een kansen lagen voor 2024. Ik dacht: 'Ik zit op de juiste plek, dit is het juiste moment, we gaan ervoor'. Lance zat heel dichtbij niet meer verdergaan in 2024."

Uiteindelijk bleek het dus valse hoop. "Vanuit mijn perspectief is het heel ingewikkeld, omdat alles erop wees dat ik een kans zou krijgen. Het is zoals het is. Het heeft geen zin om er nu nog over te janken."

