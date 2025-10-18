Max Verstappen poogt zijn vijfde achtereenvolgende wereldtitel binnen te slepen dit seizoen. Zak Brown geeft in aanloop naar de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten toe dat hij er nerveus van wordt. In tegenstelling tot de McLaren-CEO lijkt Laurent Mekies vrij relaxed. De Red Bull Racing-teambaas denkt überhaupt niet na over het kampioenschap.

Verstappen verdiende de eerste plek in het WK tussen 2021 en 2024 met de absolute dominantie van 2023 als hoogtepunt. Hij won toen 19 van de 22 Grands Prix. Gedurende vorig jaar begonnen de andere teams echter stappen te maken en vooral McLaren was hard onderweg. Ze werden dan ook kampioen bij de constructeurs. Dit seizoen staan hun coureurs Oscar Piastri en Lando Norris eerste en tweede in de tussenstand en is de titel bij de constructeurs al binnen. Verstappen probeert echter de achterstand goed te maken en heeft het in drie raceweekenden terug kunnen brengen van 104 naar 63 punten. Brown zei bij de persconferentie van vrijdag: "Max zit er absoluut bij. Het zou een grote fout zijn om te denken dat Max momenteel niet deel uitmaakt van het gevecht voor het kampioenschap."

Red Bull denkt niet na over het kampioenschap

Mekies staat er echter anders in. "Ik ga jullie een beetje teleurstellen. De simpele waarheid binnen het team is dat we het gewoon per race bekijken. Ik weet dat het klinkt als iets wat je hier wel zou zeggen, maar als je nu onze ruimte met engineers binnenloopt, dan praat niemand daarover, noch vóór de Grand Prix, noch na het weekend. We hebben het alleen over deze race. Sterker nog, we praten alleen over de volgende sessie. Daar gaat de intensiteit naartoe. Dan komen de dingen vanzelf. Dus, zoals Zak al zei, je verandert je aanpak wat betreft het racen niet vanwege je positie in het kampioenschap of vanwege je kansen. Je doet altijd je best. Het is al moeilijk genoeg om op zondagavond het gevoel te hebben dat je alles uit de auto hebt gehaald in dat weekend, en dat is waar iedereen op gefocust is", aldus de Fransman bij dezelfde persconferentie.

