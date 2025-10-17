Lando Norris zal dit sprintweekend in de Verenigde Staten een goed resultaat moeten halen, wil hij de druk erop houden bij zowel kampioenschapsleider Oscar Piastri als underdog Max Verstappen. Maar dat wordt een lastige opgave, zo voorspelt voormalig F1-coureur Christijan Albers. Volgens hem is het juist Verstappen die de druk op Norris zet.

Er is nog alles om voor te spelen met het oog op het wereldkampioenschap in de Formule 1. Piastri gaat aan de leiding met 336 punten, maar teamgenoot Norris zit hem op de hielen met 314 punten. Op iets meer afstand daarachter zit dan Verstappen met 273 punten. Het is echter de Nederlander die momenteel het momentum lijkt te hebben. Sinds de zomerstop lijkt Red Bull wat te hebben gevonden en proberen ze de druk op te voeren bij McLaren. In de Verenigde Staten staat er dit weekend een sprintweekend op het programma en dat betekent dat er extra veel punten te verdelen zijn. Wie kan de druk op wie zetten? Albers denkt dat vooral de heren van McLaren het zwaar gaan krijgen.

Artikel gaat verder onder video

"De opmars van Red Bull is indrukwekkend. Maar ik vind ook dat je kritisch naar McLaren moet kijken. Operationeel gaat daar in mijn ogen het nodige mis en ook de coureurs halen er wat mij betreft niet het maximale uit. Ik denk dat het verschil nog veel groter had moeten zijn met Verstappen. Dat wil niet zeggen dat Oscar Piastri en Lando Norris slechte coureurs zijn. Maar ik vind niet dat ze tot de absolute top behoren. Wat mij betreft steken er drie rijders op dit moment bovenuit: Verstappen, George Russell en Charles Leclerc", zo schrijft Albers in zijn column bij De Telegraaf.

🔔 Even tussendoor: volg jij GPFans al op Google Discover? Klik hier!

Norris kakt in en wordt nerveus van Verstappen

En de reden dat Albers zowel Norris als Piastri niet onder de topcoureurs schaart, heeft een reden. Beide heren lijken niet bestand tegen druk, die in dit geval met name vanuit Verstappen komt. "Bij Norris zie je in veel weekenden een duidelijk patroon. Hij begint vaak goed, maar kakt dan met regelmaat in. Je ziet het geregeld in de kwalificaties. Als Verstappen een goede eerste ronde rijdt in Q3, dan wordt Norris nerveus en gaat hij foutjes maken", aldus Albers.

Piastri niet altijd een koele kikker

Ook 'koele kikker' Piastri is de laatste weken minder koel dan we gewend zijn. Albers: "En over Piastri zegt iedereen altijd dat het zo’n koele kikker is, maar dan heb je het vooral over z’n uitstraling. In Baku crashte hij twee keer, had hij ook nog een valse start en in Singapore vond ik hem ook niet sterk. Daar liet hij zich gewoon de kaas van het brood eten door Norris."

Gerelateerd