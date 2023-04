Kimberley Hoefnagel

29 april 2023

De organisator van de Grand Prix van Azerbeidzjan is momenteel druk bezig met de onderhandelingen over een nieuw Formule 1-contract. Hoewel men nog niet in detail kan treden, lijkt het de goede kant op te gaan.

Het Baku City Circuit verscheen in 2016 voor het eerst op de Formule 1-kalender, toen werd op het stratencircuit in Bakoe de Grand Prix van Europa afgewerkt. Deze race werd uiteindelijk gewonnen door Nico Rosberg. Sinds 2017 wordt op hetzelfde stratencircuit jaarlijks de Grand Prix van Azerbeidzjan gehouden, een race die door de jaren heen voor een hoop spektakel heeft gezorgd. Tot op heden zijn er vijf edities van de Grand Prix van Azerbeidzjan verreden en zijn er ook vijf verschillende winnaars uit de bus gekomen. Daniel Ricciardo won in 2017, Lewis Hamilton in 2018, Valtteri Bottas in 2019, Sergio Pérez in 2021 en Max Verstappen in 2022. In 2020 kon de race niet verreden worden vanwege de pandemie.

Het huidige contract van Azerbeidzjan loopt nog tot en met 2024, maar achter de schermen wordt al gesproken over een nieuwe deal. Dit bevestigt Tarub Teymurov, Head of Communications & National Press Officer van de Azerbeidzjan Grand Prix. tegenover Motorsport.com. "Ik kan geen details over de onderhandelingen prijsgeven, maar het is geen geheim dat we erg uitkijken naar het moment dat de handtekeningen worden gezet. Het gaat daarvoor de goede kant op." De beweegredenen om de samenwerking door te zetten, spreken voor zich.

Grote waarde

"We zouden heel graag doorgaan, omdat we zien welke positieve gevolgen de race heeft. Zo hebben de eerste vier edities van de Grand Prix Azerbeidzjan meer dan 500 miljoen dollar opgeleverd, zo blijkt uit een rapport van PricewaterhouseCoopers. Maar dat is niet het enige. Ook in sociaal opzicht is de race van grote waarde. In het kader van de GP zijn er programma’s voor vrijwilligers, jongeren en bedrijven opgezet. Het maakt ons niet uit of het nieuwe contract voor drie, zes of tien jaar is, maar: hoe langer hoe beter."

De Azerbeidzjaan benadrukt dat het de promotor niet uitmaakt wanneer de race precies verreden wordt. "Het maakt ons niet uit of de race in april of juni is. We beschikken over een goed team dat de ervaring en kennis in huis heeft om een groot evenement als dit op welke datum dan ook in het centrum van de stad te kunnen organiseren. Het waait alleen wat meer in april, wat mogelijk voor wat meer drama in de race kan zorgen."