Kimberley Hoefnagel

Zaterdag 29 april 2023 08:33 - Laatste update: 08:47

Sergio Pérez kwalificeerde zich afgelopen vrijdag als derde voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. Hoewel de Red Bull-coureur had gehoopt nog iets verder naar voren te staan, is hij niet geheel ontevreden. Zeker omdat hij zijn zelfvertrouwen weer iets terug begint te krijgen.

De koningsklasse heeft net een stop van ruim drie weken gehad dankzij de afgelasting van de Grand Prix van China. Doordat het raceweekend in Azerbeidzjan een sprintraceweekend is, kregen de coureurs na deze lentestop slechts één vrije training de tijd om weer een beetje te wennen en zich voor te bereiden op de kwalificatie. Hoewel Pérez in Australië een enigszins lastig raceweekend kende, wist hij zich in de straten van Bakoe op P3 te kwalificeren voor de race op zondag. Toch had er volgens de Red Bull-coureur een beter resultaat mogelijk kunnen zijn. Tijdens de persconferentie verklaarde hij waar het precies mis is gegaan. "Ik denk dat ik in bocht 3 meer dan een tiende verloor. Ik ging heel diep. En ja, gewoon in het algemeen door geen goede ronde neer te zetten, met zoveel bochten."

Artikel gaat verder onder video

"Er zijn altijd van die combinaties dat als je één bocht niet goed neemt, zoals bocht 6, dan kan bocht 7 altijd een beetje lastig zijn. In bocht 5 en bocht 6 heb je zo'n combinatie", vervolgde hij. "Al met al denk ik dat ik dat het geen clean lap was. Ik denk zeker dat ik meer snelheid had dan wat ik vandaag [vrijdag] heb laten zien, maar ik zit nog steeds in de strijd. Ik denk dat het met deze lastige kwalificatie, en de weinige tijd die we hadden om ons voor te bereiden op de kwalificatie, gewoon belangrijk was om ervoor te zorgen dat we in een goede positie zitten voor zondag."

OOK INTERESSANT: Marko denkt dat Alonso het Red Bull "heel misschien" nog moeilijk kan maken in Bakoe

Zelfvertrouwen terugwinnen

Hoewel het kwalificatieresultaat niet is wat Pérez ervan gehoopt had, weet de Mexicaan dat het een grote stap vooruit is ten opzichte van de kwalificatie in Australië. In Melbourne crashte Pérez tijdens Q1, waarna hij de race vanaf de achterkant van de grid moest aanvangen. "Het is veel beter om op P3 te staan dan om Q1 niet eens te halen." Gevraagd of de Red Bull-coureur blij is met de auto, antwoordde hij: "Ik denk dat ik mijn vertrouwen terugkrijg. Wat er in Melbourne gebeurde, heeft mijn zelfvertrouwen behoorlijk geschaad als ik eerlijk ben. Vooral omdat we een pauze van drie weken hadden en dan ga je vrijwel meteen door naar de kwalificatie. Het gaat hier allemaal om remmen, om het vertrouwen hebben en ik denk dat ik op weg ben", aldus de 33-jarige coureur.