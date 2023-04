Jeen Grievink

Zaterdag 29 april 2023 07:16

Red Bull Racing en Ferrari lijken ver boven de rest te staan tijdens het raceweekend in Azerbeidzjan, maar Dr. Helmut Marko wil niet helemaal uitsluiten dat er nog een andere concurrent om de hoek komt kijken. Hij denkt namelijk dat de achterstand die Fernando Alonso had in de kwalificatie niet representatief is.

Alonso leek tijdens de kwalificatie op het Baku City Circuit goed mee te kunnen komen met de voorste jongens, maar in Q3 was hij plots nergens meer te bekennen. De Spanjaard klokte uiteindelijk een tijd die ruim een seconde achterbleef op de snelste tijd van polesitter Charles Leclerc. Dat Aston Martin misschien een kleine achterstand heeft in Bakoe, dat zou best kunnen, maar Marko gelooft niet dat Alonso echt zoveel langzamer is dan Leclerc - en ook Verstappen. "Hij had dichter bij moeten staan, maar had zo zijn problemen, denk ik", zo vertelt de adviseur van Red Bull aan het Oostenrijkse ORF.

Artikel gaat verder onder video

Alonso "heel misschien" uitdager Red Bull

Een seconde verschil en 'slechts' de zesde startpositie voor de Grand Prix op zondag? Marko denkt niet dat dit het maximale is wat Alonso in huis heeft op het stratencircuit van Azerbeidzjan. "De gaten zijn namelijk echt te groot", zo stelt hij. Lewis Hamilton kwalificeerde zich nog voor Alonso op de vijfde positie, maar over Mercedes maakt Marko zich totaal niet druk. De man uit Graz ziet maar één -concurrent voor Red Bull, en dat is Ferrari. Toch wil hij Alonso ook nog niet helemaal uitsluiten. "Mercedes ligt negen tienden achter, dus onze voornaamste tegenstander is Ferrari en heel misschien Alonso", zo stelt hij.

Prima uitgangspositie Red Bull op zondag

Met een tweede startpositie voor Max Verstappen en een derde plaats voor Sergio Pérez, heeft Red Bull een uitstekende uitgangspositie voor de Grand Prix op zondag. Leclerc heeft weliswaar pole position in handen, maar zal flink van zich af moeten bijten als hij deze positie ook mee over de finishlijn wil slepen. Of Carlos Sainz hem daarbij kan helpen, is nog maar de vraag. De Spanjaard start als vierde, maar lijkt nog niet het tempo te kunnen evenaren van de jongens voor zich.