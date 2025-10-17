Wolff open over contract Russell en bespreekt interesse in Verstappen
Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft tekst en uitleg gegeven over de langverwachte contractverlenging van George Russell, die eerder deze week bekend werd gemaakt. De Oostenrijker is blij met de line-up en wijst ook op de geruchten rondom de toekomst van Max Verstappen.
Dat Mercedes Verstappen graag wilde inlijven, werd vorig jaar al bekend. Tijdens de zomerstop in 2025 werden die geruchten opnieuw aangewakkerd, mede door de situatie bij Red Bull Racing. Met het vertrek van Christian Horner is er echter een nieuwe sfeer binnen het team ontstaan, en Verstappen liet in Hongarije weten dat hij komend jaar nog onder de vlag van Red Bull zal rijden. Dat betekent dat Mercedes komend seizoen nog niet op de viervoudig kampioen hoeft te rekenen.
Wolff wijst naar clausules in contract Russell
In gesprek met Sky Sports F1 legt Wolff uit dat hij bewust voor een meerjarige deal met Russell heeft gekozen. “Ik denk dat je stabiliteit nodig hebt, en een doorlopend contract van een jaar is nooit goed voor iemand. Zonder in details te treden: er zijn bepaalde clausules die hiermee te maken hebben, maar we willen de coureur en ook het team het gevoel geven dat dit de weg is die we inslaan,” opent de teambaas. Met Kimi Antonelli in het tweede zitje beschikt het team over jong talent én een ervaren kracht: “Het is een line-up waar we heel tevreden mee zijn; de balans is goed.”
Verstappen en Russell in 2027?
Op de vraag of Wolff in 2027 wellicht een line-up ziet met Russell en Verstappen, legt hij uit: "Zeker, goed vermaak voor iedereen. Maar we willen hier geen geruchten creëren. Kimi en George is wat we in de toekomst willen doen, en het is een goede line-up." Wolff was de afgelopen periode complimenteus over Verstappen en de Oostenrijker vindt dat hij daar misschien wel wat te ver in is gegaan. "De waarheid is dat je van je fouten moet leren. Ik denk niet dat het opzettelijk flirten was. Het was gewoon toeval. Het was duidelijk dat je dat gesprek moest voeren, en toen kwamen we in de zomer op dezelfde locatie uit. Het komt niet goed over en dat was destabiliserend. Dat is nu verleden tijd en alles is nu achter de rug", aldus Wolff.
