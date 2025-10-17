Er is op dit moment van alles te doen rondom vermeende gesprekken tussen Ferrari en Christian Horner over een mogelijke rol als teambaas. Lewis Hamilton reageert op de geruchten tijdens een persconferentie voor de Grand Prix van de Verenigde Staten en noemt het "afleidend" voor het team. Ook stelt hij dat het allemaal niet helpt met de organisatie.

De druk op de Italiaanse renstal blijft hoog, zeker nu het seizoen enorm tegen lijkt te zitten. Sinds de contractverlenging van Vasseur heeft het team geen podiumplaats meer kunnen behalen, wat de geruchten rondom Horner en een eventuele overstap naar Ferrari weer aanwakkert. Ondertussen richt Ferrari zich op het volgend jaar, terwijl ook Charles Leclerc zijn blik richt op 2026. Op de achtergrond zou de Monegask echter zijn opties verkennen voor na dat seizoen, als de prestaties van de Scuderia zo matig blijven.

Afleidend

Hamilton wordt in de Verenigde Staten gevraagd naar de geruchten rondom de weggestuurde Red Bull-chef en stelt dat het team zich duidelijk heeft uitgesproken over hun plannen met huidig teambaas Frederic Vasseur: "Het is een beetje afleidend voor ons als team. Het team heeft duidelijk gemaakt waar ze staan wat betreft het opnieuw contracteren van Fred. Fred en het hele team werken heel hard aan een toekomst voor het team."

Vermakelijke geruchten

De geruchten rondom Horner, die in juli vertrok bij Red Bull na een periode van onrust, werden eerder al door de Italianen naar het rijk der fabelen verwezen. Desondanks blijven de geruchten rondzingen en dat helpt volgens Hamilton niet met de stabiliteit binnen de organisatie: "Ik weet het niet en ik ga niet voor vermakelijke geruchten zorgen. De Grand Prix van de Verenigde Staten, die vanavond van start gaat met de vrije training en de sprintkwalificatie, is het podium voor het team om zich te bewijzen. Hamilton en zijn teamgenoten zullen proberen de focus te behouden te midden van de speculaties en sterke resultaten neer te zetten tijdens de race.