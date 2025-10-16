Max Verstappen werd in aanloop naar de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten gevraagd naar de huidige situatie tussen Lando Norris en Oscar Piastri bij McLaren en of hij daar zijn voordeel uit kan halen. De Red Bull Racing-coureur kreeg lachers op de hand met zijn sarcastische reactie over of Norris als favoriet wordt behandeld.

Voor Singapore kwam het vaker voor dat Norris het lievelingetje van McLaren leek, zoals toen hij een positie terugkreeg na een langzame pitstop op Monza. Het feit dat de Brit zijn plek niet hoefde terug te geven aan Piastri na contact tussen de twee teamgenoten, zorgde voor nog meer speculaties over dat McLaren liever Norris dan Piastri wil zien als wereldkampioen. Het draait allemaal om de befaamde papaya rules, het zo eerlijk mogelijk maken van de titelstrijd tussen de twee. Verstappen kreeg in Austin, Texas de vraag of Norris inderdaad de favoriet is bij het papaja-team en of hij daar zijn voordeel uit kan halen. Norris staat immers achter Piastri in de tussenstand en hoe minder punten voor de kampioenschapsleider, hoe beter voor Verstappen. De viervoudig wereldkampioen dacht even na over de vraag, voordat hij sarcastisch en lachend door de zaal riep: "Absoluut!"

Verstappen concentreert zich op eigen prestaties

"Ik weet het eerlijk gezegd niet", vervolgde de Limburger tijdens de persconferentie. "Het boeit me ook niet, omdat ik niks te maken heb met wat zij beslissen binnen het team en hoe ze als team te werk gaan. Ze doen wat zij denken dat het juiste is. En ze doen het erg goed natuurlijk met hoe snel ze zijn en hoe ze het de afgelopen jaren hebben gedaan. Wat voor mezelf belangrijk is, is dat we gewoon onze eigen potentie maximaliseren, vanaf het moment dat we op het circuit aankomen. Zolang we dat doen, hebben we er controle over. Als je natuurlijk naar het hele seizoen kijkt, dan hadden we geen geweldige start. Maar ik zie het gewoon per raceweekend aan, en we proberen gewoon alles te maximaliseren en uiteraard races te winnen. Uiteindelijk is dat het enige wat we kunnen doen tot het einde van het seizoen."

