Deze week werd dan eindelijk bekend dat George Russell ook komend seizoen achter het stuur van Mercedes zit. Het duurde even voordat de onderhandelingen waren afgerond, en in een gesprek met The Athletic onthult Russell dat hij inmiddels klaar is om voor de wereldtitel te gaan knokken.

Dat Russell zou bijtekenen lag wel in de lijn der verwachtingen, maar de vraag is hoe lang hij precies heeft bijgetekend. Mercedes heeft woensdag bij de bevestiging alleen aangegeven dat de Engelsman en zijn teamgenoot, Kimi Antonelli, komend jaar onder de vlag van Mercedes racen. Over de periode erna is echter weinig bekend. Diverse media melden dat het wel degelijk om een meerjarige deal gaat, maar de exacte looptijd is niet bekend.

Opluchting

Russell is vooral opgelucht dat het hoge woord eruit is: "Het is heel fijn dat alles precies zo is verlopen zoals ik wist en zoals het team wist dat het zou verlopen. Maar uiteraard waren er publiekelijk vele vragen, en dat al maandenlang. Het is nu gewoon goed dat dat afgerond is. Nu kijken we vooruit." Naast Verstappen is Russell in 2025 degene die het meest weet te imponeren, en hij stelt dan ook klaar te zijn voor een gevecht om het kampioenschap: "Ik voel me honderd procent klaar om te vechten voor een wereldkampioenschap."

Russell twijfelde nooit aan intenties Mercedes

De afgelopen maanden werd flink gespeculeerd over de onderhandelingen tussen Russell en Mercedes. Daarbij werd ook de interesse van de Zilverpijlen in Max Verstappen genoemd. De viervoudig kampioen zou een doelwit zijn van de Duitse renstal, en het team zou in de toekomst een zitje open willen houden voor zijn mogelijke komst. Russell stelt echter dat het nooit van zijn positie heeft afgehangen: "Het besef is er altijd geweest dat we samen willen winnen en samen verder willen gaan. Zoals ik al heb gezegd, betekenen contracten in de F1 eigenlijk niet zo heel veel, omdat het uiteindelijk allemaal neerkomt op prestaties. En het moet wederzijds voordelig zijn," legt Russell uit.

Contractduur niet van belang, volgens Russell

Ook hij onthult niet wat de looptijd van zijn nieuwe deal is, maar laat tegelijkertijd weten dat hem dat niet bezighoudt: "Voor mij komt mijn stabiliteit en zekerheid voort uit het weten dat ik op het beste niveau presteer dat ik ooit heb bereikt, en ook uit het weten dat ik nog meer te bieden heb. Dat betekent meer voor mij, of het laat me beter slapen ’s nachts, dan te weten dat er een contract van twee, drie, vier of vijf jaar op tafel ligt."

