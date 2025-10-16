Max Verstappen kon al met al tevreden zijn met zijn weekend tijdens de F1 Grand Prix van Singapore, maar niet alles liep op rolletjes achter het stuur van zijn Red Bull. Hij maakte in de slotfase van de tweede vrije training een momentje mee waarop hij per ongeluk twee keer achter elkaar opschakelde. Op beeld is te horen dat de viervoudig wereldkampioen zichzelf vervolgens belachelijk maakt.

George Russell pakte de pole position voor de meeste recente Formule 1-race en reed relatief onbedreigd naar de overwinning - een verrassing op het Marina Bay-stratencircuit, aangezien de Mercedes normaal gesproken alleen hard loopt vergeleken met de competitie in koelere weersomstandigheden. Verstappen had een goede start op de zachte compound, maar niet goed genoeg om bij de Mercedes in de aanval te kunnen. Achter hem waren de McLarens aan het vechten. Lando Norris kwam goed weg van zijn plek en ging niet alleen Kimi Antonelli voorbij, maar ook teamgenoot Oscar Piastri, al gebeurde het met een beetje contact. De Brit zat vervolgens de gehele race vast achter de Red Bull.

Verstappen vurig op boardradio

Verstappen kon met zijn tweede plaats dus opnieuw inlopen op de McLarens. Hij maakte 3 punten goed op Norris en 6 op Piastri. De race verliep gelukkig een stuk beter dan de tweede vrije training voor Verstappen, zo blijkt uit beelden die nu rondgaan op social media, die vervolgens geverifieerd zijn met de boardradio's die op F1 TV van start tot finish worden uitgezonden.

Met nog 8 minuten op de klok poogde de Limburger voor een snel rondje te gaan. Toen hij door de laatste dubbele knik kwam voor het rechte stuk schakelde hij twee keer op in plaats van één keer en zat dus in een te hoge versnelling. Daardoor verloor hij wat snelheid en had hij geen goede exit.

"Fijn... Dom, dat dubbele schakelen dat ik had. Mijn God", zo begon Verstappen zich uit te foeteren op de boardradio. "Ik was een idioot met mijn spastische vingers." Lambiase reageerde koeltjes: "Oké, begrepen." Bekijk de beelden hier zelf.

