Vincent Bruins

Vrijdag 28 april 2023 19:24

Fernando Alonso maakte in de vrije training en in de kwalificatie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan problemen met de DRS mee. De Spanjaard is teleurgesteld, omdat hij een beter resultaat had verwacht in de sessie die de grid voor de zondag bepaalt, maar hij weet op welke vlakken Aston Martin beter kan zijn dan Ferrari.

Alonso heeft zich gekwalificeerd op de zesde positie. Hij was een seconde langzamer dan Charles Leclerc die de pole position binnensleepte. Lance Stroll zal de Grand Prix vanaf P9 aanvangen, nadat hij op een duizendste van een seconde exact dezelfde rondetijd klokte als Oscar Piastri.

Artikel gaat verder onder video

DRS-problemen

"We hadden een probleem met de DRS aan het einde van de kwalificatie en dat heeft ons een paar tienden van een seconde gekost," vertelde Alonso na afloop van een moeilijke vrijdag voor het team van Aston Martin. "Als je dan ziet hoe dicht het bij elkaar zit in de kwalificatie, dan waren we vierde geweest in plaats van zesde. Maar goed, we hebben nog een lang weekend voor de boeg. Morgen hebben nog een kwalificatie en weer een race, dus de kansen liggen nog voor het oprapen." Op de zaterdag wordt voor het eerst de Sprint Shootout gehouden, een extra kwalificatie die de startgrid voor de Sprint bepaalt die later op dezelfde dag wordt verreden.

OOK INTERESSANT: Russell na pijnlijke uitschakeling in Q2: "We zijn gewoon niet snel genoeg"

Snelheid van Ferrari is niks nieuws

De tweevoudig wereldkampioen was niet verbaasd over de snelheid van Ferrari. Leclerc pakte pole position. "[De snelheid van] Ferrari is niks nieuws," aldus Alonso. "Ze zouden ook snel geweest zijn in Djedda, toen behaalden ze ook de voorste rij, maar Charles Leclerc kreeg toen een gridstraf die hij had meegenomen vanuit Bahrein. Dus ja, ik denk dat het normaal is dat ze zo snel zijn, ze hebben alleen ongeluk gehad... De ophanging van Carlos Sainz, het uitvallen van Leclerc in Australië, et cetera. Zij zijn snel, dus moeten wij proberen morgen meer consistent dan hun te zijn."