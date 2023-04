Remy Ramjiawan

Voor George Russell was de kwalificatie in Bakoe er eentje om snel te vergeten. De Brit bleef tijdens Q2 hangen op de elfde plek en zag teamgenoot Lewis Hamilton op slechts 0.004 seconde met de hakken over de sloot alsnog in de laatste sessie komen.

Mercedes hoopte dat het de goede lijn uit Australië kon doorzetten in Azerbeidzjan. In Melbourne was de renstal na Red Bull Racing wellicht wel het snelste team, maar voorlopig lijkt die opsteker een uitzondering te zijn geweest, want in Bakoe was de snelste Mercedes als vijfde gekwalificeerd. De renstal uit Brackley heeft dus nog genoeg werk aan de winkel en in gesprek met Sky Sports F1 blikt Russell terug op de kwalificatie.

Niet snel genoeg

"We zijn gewoon niet snel genoeg, want ik had graag in Q3 gezeten. Ik heb echt alles gegeven en het rondje was sterk, maar ik maakte wel een foutje in de laatste ronde", zo luidt de ontnuchterende conclusie na de kwalificatie in Bakoe. Volgens de 25-jarige coureur had er eigenlijk ook niet veel meer ingezeten: "Al denk ik dat we niet echt veel hoger hadden kunnen kwalificeren dan P8." In Melbourne mocht Russell starten vanaf P2 en hij zit dan ook vol vraagtekens. "Het is soms een gekke sport, van een eerste rij in Melbourne naar een uitschakeling in Q2 en ook Lewis kon met de hakken over de sloot doorstoten. We hebben nog een kans morgen, maar dit is zeker geen ideale vrijdag."

'Weet niet wat we moeten veranderen'

Toch kan een slechte dag voorkomen, al weet Russell niet waar de winst te behalen is. "Op dit moment weten we eigenlijk niet eens wat we moeten veranderen om meer snelheid op deze baan te vinden. Het is echt een unieke baan, zeker als je het vergelijkt met de eerste drie races. Als je ergens een slechte kwalificatie zou willen hebben, dan maar hier, want ik zie geen redenen om niet te kunnen terugvechten op zondag", aldus Russell.