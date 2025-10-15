Juan Pablo Montoya is van mening dat McLaren nu echt eens moet stoppen met zich telkens te bemoeien met de acties op de baan tussen Oscar Piastri en Lando Norris. Het duo is door de befaamde papaja-regels in een lastig parket gebracht en inmiddels gaan er geruchten over een mogelijk vertrek van Piastri. Montoya zou niet gek opkijken als dat gerucht bij één van de rivalen vandaan komt, puur om het vuurtje op te stoken.

In Singapore kwam McLaren onder druk te staan toen Norris bij een inhaalactie tegen zijn teamgenoot aankwam. Piastri vroeg zich af of dit wel helemaal eerlijk was, en daarvoor baseerde de klassementsleider zich niet op de regels van de FIA. De internationale autosportbond noemde het een typisch eerste ronde-incident, maar door eerder ingrijpen van McLaren in het seizoen verwachtte Piastri mogelijk een reactie vanaf de pitmuur, die uiteindelijk uitbleef.

Titelstrijd

De zevenvoudig Grand Prix-winnaar legt in gesprek met Fruity King uit dat McLaren het duo nu gewoon moet laten racen: “De beste aanpak is om vanaf nu tot het einde van het jaar het respect tussen de coureurs te benadrukken. Onthoud dat je volgend jaar nog steeds samenwerkt en dat we de beste samenwerking mogelijk nodig hebben. Dus: ga ervoor, heb plezier, maar wees respectvol.”

Piastri gaat druk voelen

Piastri heeft het imago van een koele kikker, maar ook hij liet zich de afgelopen races op de boordradio horen: “De druk begint op hem te wegen, en dat geldt voor iedereen, dat is normaal. Iedereen zei altijd dat Oscar nooit problemen had met druk. Hij was zo zelfverzekerd. Maar Oscar heeft nog nooit eerder voor een F1-wereldkampioenschap gestreden. Dit is een andere klasse. Dit is een seizoen van 24 races. Hij staat midden in het grote drama dat zich afspeelt.”

Ferrari-geruchten kunnen uit Red Bull-hoek komen

Daarnaast zijn er de afgelopen weken berichten verschenen waarin Piastri met Ferrari in verband wordt gebracht. Montoya stelt dat deze berichten weleens uit een andere hoek van de paddock kunnen komen en trekt de vergelijking met Max Verstappen: “De grote vraag is hier of het gewoon mensen zijn die roddels de wereld in helpen, verhalen verzinnen. Uiteindelijk is het een prima manier om de boel op te stoken en problemen te veroorzaken voor McLaren. Het is een beetje zoals wat Toto [Wolff] deed met Max. Had hij echt een kans om Max binnen te halen? Wie zal het zeggen. Maar het haalde wel de krantenkoppen. Het verhaal over Piastri en Ferrari zou bijvoorbeeld van Red Bull kunnen komen. Iemand bij Red Bull zou kunnen denken: ‘Dit zou een geweldige lek zijn, gewoon om de boel op te stoken en McLaren te destabiliseren.’”

