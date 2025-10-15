close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
George Russell, Max Verstappen, Mercedes, Red Bull, Singapore, 2025

Mercedes zegt niets over contractduur Russell: 'Geluiden wijzen naar meerjarige deal'

Mercedes zegt niets over contractduur Russell: 'Geluiden wijzen naar meerjarige deal'

Remy Ramjiawan
George Russell, Max Verstappen, Mercedes, Red Bull, Singapore, 2025

Woensdag werd dan eindelijk het nieuws naar buiten gebracht dat Mercedes ook komend seizoen met George Russell en Kimi Antonelli van start gaat. Het interessante is dat er niet is gecommuniceerd tot wanneer het duo vastligt, maar volgens F1-journalist Erik van Haren is het redelijk zeker dat Russell zijn handtekening heeft gezet onder een meerjarige deal.

De afgelopen weken werd veel gesproken over de onderhandelingen tussen Mercedes en Russell. Zo zou Russell hebben ingezet op een meerjarige overeenkomst, terwijl Mercedes hem naar verluidt aanvankelijk alleen een 1+1-deal kon aanbieden. Daarbij kwam ook de mogelijke interesse in Max Verstappen ter sprake. De viervoudig wereldkampioen bevestigde tijdens het raceweekend in Hongarije dat hij in 2026 in ieder geval nog onder de vlag van Red Bull Racing rijdt, maar liet over de periode daarna weinig los. De veronderstelling was dat Mercedes wellicht daarom een 1+1-deal aanbood aan Russell, om zo de deur open te houden voor een eventuele komst van Verstappen.

'Russell krijgt gewenste meerjarige deal'

Mercedes heeft in de communicatie over de contractverlengingen niets gedeeld over de looptijd. Toch stelt Van Haren dat Russell in ieder geval beschikt over een meerjarige overeenkomst. Het lijkt er dus op dat Mercedes heeft voldaan aan de wens van de Brit, die in Singapore nog op het hoogste treetje van het podium stond. "Achtergrondinfo is dat zeker Russel een meerjarige verbintenis heeft getekend. Niet duidelijk voor hoeveel jaar exact", legt Van Haren uit.

Gerelateerd

Max Verstappen Mercedes George Russell
Verhoog de spanning tijdens de Grand Prix van Verenigde Staten met TOTO

Verhoog de spanning tijdens de Grand Prix van Verenigde Staten met TOTO

  • Advertorial
  • Adv.

Net binnen

'Pirelli uit zorgen over ontwikkeling 2026-banden: teams houden data achter'
2026-banden

'Pirelli uit zorgen over ontwikkeling 2026-banden: teams houden data achter'

  • 26 minuten geleden
Montoya sluit Red Bull als bron van Piastri-geruchten niet uit: 'McLaren destabiliseren'
Juan Pablo Montoya

Montoya sluit Red Bull als bron van Piastri-geruchten niet uit: 'McLaren destabiliseren'

  • 1 uur geleden
'Red Bull gebruikt CFD steeds vaker om raceweekenden te optimaliseren'
Computational Fluid Dynamics

'Red Bull gebruikt CFD steeds vaker om raceweekenden te optimaliseren'

  • 1 uur geleden
  • 6
 'Ferrari reageert op hardnekkige geruchten rondom Horner'
Ferrari

'Ferrari reageert op hardnekkige geruchten rondom Horner'

  • 2 uur geleden
VIDEO | Russell en Antonelli verlengen, Brown reageert op beschuldigingen | GPFans Recap
VIDEO

VIDEO | Russell en Antonelli verlengen, Brown reageert op beschuldigingen | GPFans Recap

  • 3 uur geleden
Mercedes zegt niets over contractduur Russell: 'Geluiden wijzen naar meerjarige deal'
George Russell

Mercedes zegt niets over contractduur Russell: 'Geluiden wijzen naar meerjarige deal'

  • 3 uur geleden
  • 1
Meer nieuws

Veel gelezen

Verstappen speelt voor het eerst EA FC 2026 en krijgt meteen vier rode kaarten
100.000+ views

Verstappen speelt voor het eerst EA FC 2026 en krijgt meteen vier rode kaarten

  • 25 september
 Nürburgring-collega lovend over houding Verstappen:
100.000+ views

Nürburgring-collega lovend over houding Verstappen: "Hij kon alleen maar verliezen"

  • 30 september
 'F1-teams worstelen met remmen voor volgend seizoen'
100.000+ views

'F1-teams worstelen met remmen voor volgend seizoen'

  • 10 oktober
 Stand constructeurs: McLaren kampioen, Mercedes slaat gat naar Red Bull en Ferrari
75.000+ views

Stand constructeurs: McLaren kampioen, Mercedes slaat gat naar Red Bull en Ferrari

  • 6 oktober
 F1 Driver Of The Day 2025: Alonso pakt verrassende winst
75.000+ views

F1 Driver Of The Day 2025: Alonso pakt verrassende winst

  • 6 oktober
 Nürburgring-coureur slaat terug na kritiek op licentieproces Verstappen:
50.000+ views

Nürburgring-coureur slaat terug na kritiek op licentieproces Verstappen: "Mijn hemel..."

  • 1 oktober

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x