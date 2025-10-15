Woensdag werd dan eindelijk het nieuws naar buiten gebracht dat Mercedes ook komend seizoen met George Russell en Kimi Antonelli van start gaat. Het interessante is dat er niet is gecommuniceerd tot wanneer het duo vastligt, maar volgens F1-journalist Erik van Haren is het redelijk zeker dat Russell zijn handtekening heeft gezet onder een meerjarige deal.

De afgelopen weken werd veel gesproken over de onderhandelingen tussen Mercedes en Russell. Zo zou Russell hebben ingezet op een meerjarige overeenkomst, terwijl Mercedes hem naar verluidt aanvankelijk alleen een 1+1-deal kon aanbieden. Daarbij kwam ook de mogelijke interesse in Max Verstappen ter sprake. De viervoudig wereldkampioen bevestigde tijdens het raceweekend in Hongarije dat hij in 2026 in ieder geval nog onder de vlag van Red Bull Racing rijdt, maar liet over de periode daarna weinig los. De veronderstelling was dat Mercedes wellicht daarom een 1+1-deal aanbood aan Russell, om zo de deur open te houden voor een eventuele komst van Verstappen.

Artikel gaat verder onder video

'Russell krijgt gewenste meerjarige deal'

Mercedes heeft in de communicatie over de contractverlengingen niets gedeeld over de looptijd. Toch stelt Van Haren dat Russell in ieder geval beschikt over een meerjarige overeenkomst. Het lijkt er dus op dat Mercedes heeft voldaan aan de wens van de Brit, die in Singapore nog op het hoogste treetje van het podium stond. "Achtergrondinfo is dat zeker Russel een meerjarige verbintenis heeft getekend. Niet duidelijk voor hoeveel jaar exact", legt Van Haren uit.

Mercedes doet geen uitlatingen over de contracten, alleen dat Russell en Antonelli in 2026 voor dat team rijden.



Achtergrondinfo is dat zeker Russel een meerjarige verbintenis heeft getekend. Niet duidelijk voor hoeveel jaar exact. #F1 — Erik van Haren (@ErikvHaren) October 15, 2025

Gerelateerd