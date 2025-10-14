Plooij heeft geen medelijden met Hamilton: "Met z'n 100 f*cking miljoen"
Jack Plooij heeft weinig medelijden met Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen heeft het moeilijk in dienst van Ferrari, maar volgens de verslaggever wist hij van tevoren wat de risico's waren.
Lewis Hamilton maakte begin dit jaar de overstap naar Ferrari, waarmee er een eind kwam aan de zeer succesvolle samenwerking met het team van Mercedes. De zevenvoudig wereldkampioen hoopt in de herfstdagen van zijn carrière het succes terug te brengen naar Maranello, maar het spookje dat velen voor zich zagen, kent geen gelukkig begin. Ferrari heeft de zaken ook dit jaar niet goed voor elkaar, maar daarnaast lijkt Hamilton moeite te hebben om zich aan te passen naar de Italiaanse grootmacht.
Hamilton bij Ferrari
De Brit staat momenteel met 125 punten op de zesde plaats in het wereldkampioenschap, met als grootste succes de sprintoverwinning in China. Een podiumplaats in een hoofdrace, is nog niet gelukt. Teammaat Charles Leclerc stond al vijf keer op het podium, en staat met 173 punten op de vijfde stek. In het Race Café van Ziggo Sport laat Richard Verschoor weten sympathie te hebben voor Hamilton, maar daar wil Jack Plooij niets van weten.
Plooij heeft geen medelijden met Hamilton
"We hoeven toch niet zielig te gaan lopen doen voor Lewis Hamilton?", klinkt het. "Met zijn 100 f*cking miljoen? Gaan we een beetje lopen janken, omdat hij 100 miljoen pakt? Hallo zeg, die gozer krijgt 100 miljoen om hier te gaan rijden. Hij weet van tevoren wat de risico's zijn", aldus de Formule 1-verslaggever.
