Een drukke dag gehad en niet de mogelijkheid gehad om het laatste nieuws rondom F1, Max Verstappen, McLaren, Red Bull Racing, Verstappen.com Racing of geruchten bij te kunnen houden? De GPFans Recap is dan de ideale plek om je dag mee af te sluiten.

Vandaag blikte we terug op het kampioenschap van Verstappen.com Racing in de GT World Challenge Europe Endurance Cup, stelde Juan Pablo Montoya dat Max Verstappen 'angstaanjagende' spelletjes aan het spelen is op en buiten de baan tegen de coureurs van McLaren, ging Red Bull Racing-teambaas Laurent Mekies in op de ontwikkeling van de RB21 en RB22 voor dit seizoen en 2026 en was er nieuws vanuit Williams. Dit is de GPFans Recap van 13 oktober.

Lulham en Vermeulen pakken Endurance Cup-kampioenschap voor Verstappen.com Racing

Verstappen.com Racing heeft haar allereerste kampioenschap bij de teams verdiend. Harry King en de protegés van Max Verstappen, Chris Lulham en Thierry Vermeulen, werden afgelopen zondag derde in hun klasse in de seizoensfinale van de GT World Challenge Europe Endurance Cup powered by AWS, meer dan genoeg om de Gold Cup-titel te pakken. Uiteindelijk is Verstappen.com, als team en als coureurs, op vijf kampioenschappen terechtgekomen. Meer weten over het kampioenschap van het team van Verstappen? Klik hier!

Mekies geeft risico bij doorontwikkeling Red Bull RB21 toe: "Gaat ongetwijfeld ten koste van 2026"

Max Verstappen moet nog een enorme achterstand goedmaken, wil hij dit seizoen zijn vijfde achtereenvolgende wereldkampioenschap pakken. Toch geeft het F1-team van Red Bull niet op. Het nadeel is echter wel dat er mogelijk te weinig focus ligt op de auto van 2026, zo geeft teambaas Laurent Mekies toe. Meer lezen over wat de teambaas te zeggen heeft over de auto van 2025 en die van 2026? Klik hier!

Gridstraf dreigt voor Verstappen, maar McLaren-rivalen staan eveneens op het randje

Max Verstappen loopt het risico binnenkort een gridstraf te krijgen. Er zijn nog zes F1 Grands Prix te gaan, met de Verenigde Staten als de eerstvolgende wedstrijd aankomend weekend, maar de coureur van Red Bull Racing staat met bijna alle motoronderdelen op de limiet. Meer lezen over wie er richting de komende twee raceweekenden op moet passen in Austin en Mexico? Klik hier!

Williams laat Browning in actie komen tijdens VT1 GP Mexico als vervanger van Sainz

We gaan volgende week vrijdag tijdens het weekend van de F1 Grand Prix van Mexico geen Carlos Sainz zien tijdens de eerste vrije training van het weekend. De Spanjaard wordt dan tijdelijk vervangen door Luke Browning. Meer lezen over het nieuws vanuit Williams dat Luke Browning gaat invallen voor Carlos Sainz tijdens de eerste training in Mexico? Klik hier!

Montoya bespreekt 'angstaanjagende' spelletjes Verstappen: 'Dat probeert hij'

Volgens Juan Pablo Montoya gaat Max Verstappen niet alleen op de baan het gevecht aan met Oscar Piastri en Lando Norris van McLaren. De Nederlander speelt 'angstaanjagende' spelletjes buiten de baan, zo stelt de Colombiaanse voormalig F1-coureur. Meer lezen over wat Montoya te zeggen heeft over het gedrag en de tactiek van Verstappen op en vooral buiten de baan tegen Norris en Piastri? Klik hier!

