Verstappen.com Racing heeft haar allereerste kampioenschap bij de teams verdiend. Harry King en de protegés van Max Verstappen, Chris Lulham en Thierry Vermeulen, werden afgelopen zondag derde in hun klasse in de seizoensfinale van de GT World Challenge Europe Endurance Cup powered by AWS, meer dan genoeg om de Gold Cup-titel te pakken. Uiteindelijk is Verstappen.com, als team en als coureurs, op vijf kampioenschappen terechtgekomen.

Het is een briljant GT3-seizoen geweest voor Verstappen.com Racing. Lulham en Vermeulen waren vorige maand al Gold Cup-kampioen geworden in de Sprint Cup-variant van de GT World Challenge Europe. Dit deden ze met de Ferrari 296 GT3 van Emil Frey Racing, die tevens het teamskampioenschap op haar naam schreef. Tegelijkertijd stelden de protegés ook de Gold Cup-titel veilig in de gecombineerde stand, waarbij de punten van de Sprint én de Endurance Cup bij elkaar op worden geteld. In de Endurance Cup zelf reed Verstappen.com Racing als eigen team met technische steun van 2 Seas Motorsport voor de Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo.

Artikel gaat verder onder video

Elke Endurance Cup-race op het Gold Cup-podium

Na P2 op Paul Ricard en Monza, de overwinning in de 24 uur van Spa, en P3 op de Nürburgring kwamen King, Lulham en Vermeulen met een voorsprong van 16 punten naar Circuit de Barcelona-Catalunya. Maar liefst 60 auto's stonden ingeschreven voor de wedstrijd van drie uur. Het zou een knotsgekke race zijn met verschillende strategieën achter de safety car waardoor het veld compleet door elkaar gehusseld werd, af en toe wat regendruppeltjes, spectaculaire crashes en gewaagde inhaalacties.

King, Lulham en Vermeulen hielden het hoofd echter koel. Ze werden derde in hun klasse achter een McLaren van Garage 59 en een BMW van Al Manar Racing by WRT, hun directe rivalen. P3 was meer dan genoeg voor de Gold Cup-titel in het Endurance Cup-kampioenschap, niet alleen bij de coureurs, maar ook bij de teams.

Verstappen.com Racing heeft dus voor vijf kampioenschappen gezorgd dit jaar: de rijders- en teamstitels van de Gold Cup in de Sprint Cup en de Endurance Cup, en de rijderstitel in de gecombineerde stand. Ze liepen alleen de teamstitel van de Gold Cup in de gecombineerde stand mis - deze ging naar Al Manar Racing by WRT, maar dat komt omdat Lulham en Vermeulen onder Emil Frey Racing stonden ingeschreven voor de sprintraces en onder Verstappen.com Racing voor de enduranceraces.

Lulham reed dit seizoen met een Silver-rang van de FIA, vanwege zijn gebrek aan ervaring, maar hij is zo snel gebleken dat hij voor volgend jaar de Gold-rang krijgt. Mocht Verstappen.com Racing ervoor kiezen om in 2026 met hetzelfde trio mee te doen, dan zullen ze in de Pro-klasse uitkomen in plaats van de Gold Cup-klasse.

© SRO/JEP

Gerelateerd