Max Verstappen loopt het risico binnenkort een gridstraf te krijgen. Er zijn nog zes F1 Grands Prix te gaan, met de Verenigde Staten als de eerstvolgende wedstrijd aankomend weekend, maar de coureur van Red Bull Racing staat met bijna alle motoronderdelen op de limiet.

Deelnemers in het wereldkampioenschap mogen niet zo veel motoren gebruiken als dat ze maar willen. Het is een manier die twee decennia geleden ontstond in de koningsklasse, om de kosten een beetje te drukken. Hoeveel power units je mag gebruiken per seizoen, is per motoronderdeel weer verschillend. Van de verbrandingsmotor (ICE), de MGU-H, de MGU-K en de turbo's mag je er ieder vier gebruiken. Van de batterij en de control electronics zijn het er ieder twee. Teams mogen per auto door acht uitlaatsystemen heen in een seizoen. Ga je over dit limiet, dan levert dat een gridstraf op van 10 posities per motoronderdeel.

Artikel gaat verder onder video

Geen nieuwe motor beschikbaar zonder gridstraf

Verstappen zit op de limiet wat betreft de verbrandingsmotor, turbo, MGU-H, MGU-K, batterij en de control electronics. Hij mag alleen nog één nieuw uitlaatsysteem gebruiken. Wil Red Bull een gloednieuwe Honda-power unit achterin de bolide van Verstappen schroeven, dan zal hij dus een gridstraf krijgen. Het is afwachten of de Limburger het seizoen kan afmaken zonder een extra motorwissel te doen, maar dan loop je natuurlijk wel het risico om minder vermogen of een minder betrouwbare power unit te hebben.

Het voordeel voor Verstappen is wel dat zijn rivalen ook aan de limiet zitten. Oscar Piastri en Lando Norris hebben allebei vier verbrandingsmotor, turbo's, MGU-H's en MGU-K's gebruikt evenals twee batterijen en twee control electronics. De McLarens staan er alleen beter voor bij het uitlaatsystemen, waar bij beide coureurs de teller op drie staat.

Related image

Gerelateerd