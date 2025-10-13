Williams laat Browning in actie komen tijdens VT1 GP Mexico als vervanger van Sainz
We gaan volgende week vrijdag tijdens het weekend van de F1 Grand Prix van Mexico geen Carlos Sainz zien tijdens de eerste vrije training van het weekend. De Spanjaard wordt dan tijdelijk vervangen door Luke Browning.
Browning krijgt zo de kans van Williams om VT1 te rijden volgende week. “Ik ben enorm dankbaar dat ik nog een kans krijg om met Williams in een vrije training te rijden en voor de tweede keer met de FW47 te rijden. Ik heb hard gewerkt om me voor te bereiden op de sessie, zodat ik deze geweldige kans optimaal kan benutten en het team kan helpen bij de planning voor het komende raceweekend. Ik kan niet wachten om weer in een F1-auto te stappen en ik ben iedereen bij de Driver Academy en Williams ontzettend dankbaar voor hun vertrouwen en steun."
Williams over Browning
Sven Smeets, Sportief Directeur van Williams, stelt dat Browning zijn kans heeft verdiend. "Luke heeft tot nu toe een sterk seizoen achter de rug in de Formule 2, waarbij hij consequent zijn snelheid heeft laten zien op verschillende circuits en onder verschillende raceomstandigheden. Hij is het team blijven ondersteunen met zijn simulatorwerk en het TPC-programma, waardoor hij goed voorbereid is op zijn volgende vrije training. We kijken ernaar uit om hem in Mexico op het circuit te zien en ervaring op te doen als Williams Racing Academy Driver.”
