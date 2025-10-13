close global

Montoya bespreekt 'angstaanjagende' spelletjes Verstappen: 'Dat probeert hij'

Lars Leeftink
Volgens Juan Pablo Montoya gaat Max Verstappen niet alleen op de baan het gevecht aan met Oscar Piastri en Lando Norris van McLaren. De Nederlander speelt 'angstaanjagende' spelletjes buiten de baan, zo stelt de Colombiaanse voormalig F1-coureur.

Verstappen heeft na een goede start van de tweede seizoenshelft nog maar 63 punten achterstand op Piastri en iets meer dan veertig punten op Norris. De twee zijn nog steeds de favorieten voor de titel, maar er komen nog veel circuits aan die in het voordeel van de auto van Red Bull zijn, McLaren niet liggen of waar Verstappen eigenlijk altijd goed is. Daarnaast heeft Verstappen nog een troef in handen: een onderling gevecht tussen de coureurs van McLaren.

Montoya over 'angstaanjagende' Verstappen

In de podcast MontoyAS stelt Montoya dat Verstappen 'angstaanjagende' spelletjes aan het spelen is met de coureurs van McLaren. "Het is angstaanjagend wat Max doet. Hij probeert heel bewust de McLaren-coureurs tegen elkaar op te zetten. Hij is strategisch en weet precies wat hij doet. Hij zegt de juiste dingen op het juiste moment, bijvoorbeeld net binnen gehoorsafstand van Oscar. Daarmee zaait hij twijfel."

Montoya ziet Verstappen meer klagen

Montoya vervolgt: "Eerder had Max geen enkele reden om over Lando te klagen, want hij zag hem niet als een bedreiging. Maar dat is veranderd. Lando gaat zich niet meer inhouden. Hij pusht nu echt, en Max voelt dat. Hij begint dat in zijn gedrag en opmerkingen te laten doorschemeren."

