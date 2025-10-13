Verstappen over rol moeder Sophie: 'Ze stond altijd volledig achter mij'
Het gaat rondom de carrière van Max Verstappen vaak over vader Jos Verstappen, die een verleden heeft in F1. Toch stelt Max dat zijn moeder, Sophie Kumpen, ook een belangrijke rol heeft gespeeld in het vormen van zijn carrière en rijstijl.
In gesprek met Sky Sports Duitsland stelt Verstappen dat hij wel eens terugdenkt aan de tijd dat zijn vader en moeder nog bij elkaar waren. Inmiddels zijn ze gescheiden. Zeker toen het gezin nog bij elkaar was, werd er veel over autosport gesproken. "Ik denk dat het begin natuurlijk het mooiste was, toen mijn vader en moeder nog samen waren. Je kon aan tafel over karten praten, eigenlijk met beiden. Dat was eigenlijk heel normaal thuis. Ze begrepen het allebei."
Verstappen over rol van moeder in zijn jeugd
Verstappen vervolgt: "Natuurlijk heb ik veel samengewerkt met mijn vader in het karten, en daar heb ik veel van geleerd, maar van mijn moeders kant, als ik dan thuis kwam, hebben we er ook veel over gepraat. Dat ging vooral over wat we gedaan hadden of de planning voor het jaar. En mijn moeder stond altijd volledig achter me, ze begreep uiteindelijk alles."
Rijstijl Verstappen
Volgens Verstappen is zijn manier van racen en rijden al vroeg in zijn carrière door zijn vader en moeder aangeleerd. "Vanaf het begin in de karts hebben we daar natuurlijk veel over gesproken, ook met mijn vader. Door de jaren heen is het dan geëvalueerd. Zo is het! Vanaf het begin in de karts is het zo gegaan. Ik denk dat iedere persoon natuurlijk een beetje anders is opgegroeid, maar voor mij heeft dit altijd zo het beste gewerkt."
