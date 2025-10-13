De F1 Grand Prix van de Verenigde Staten wordt aankomend weekend verreden. Het weerbericht is in de afgelopen dagen aangepast en we zien een toename in de kans op regen. De warmte en de luchtvochtigheid zullen een grote rol spelen op het Circuit of the Americas.

De baan in Austin, Texas staat al sinds 2012 op de kalender van de koningsklasse en het mag aankomend weekend voor de dertiende keer de Grand Prix van de Verenigde Staten organiseren. Alleen Indianapolis Motor Speedway en Watkins Glen International hebben meer Formule 1-races in de Verenigde Staten georganiseerd. De ronderecords op het 5,513 kilometerlange circuit werden in 2019 neergezet, met een 1:32.029 van Valtteri Bottas in de kwalificatie en een 1:36.169 van Charles Leclerc in de race. Er staan 53 ronden op de planning voor de Grand Prix. De Sprint op de zaterdag wordt over 19 ronden verreden.

Hoge temperaturen en regen?

Het kan zijn dat de FIA het hitteplan in werking moet stellen voor de Grand Prix van de Verenigde Staten. Dit gebeurt wanneer er temperaturen van meer dan 30,5°C worden verwacht. Momenteel zien we in de weersvoorspelling dat het maximaal 31°C wordt op de vrijdag, 34°C op de zaterdag en 32°C op de zondag. Bij het hitteplan krijgen de coureurs de mogelijkheid om een speciaal koelvest te dragen. Tegelijkertijd gaat het minimale gewicht van de auto's omhoog om hier rekening mee te houden. De kans op regen is ook toegenomen. Mogelijk gaan we dus natte races zien op het Circuit of the Americas.

