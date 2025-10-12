Hamilton krijgt speciaal LEGO-kunstwerk van Roscoe van zijn fans
Het is inmiddels enkele weken geleden dat Lewis Hamilton zijn trouwe hond Roscoe is ingeslapen. Fans van de zevenvoudig wereldkampioen hebben nu geprobeerd om de Brit een hart onder de riem te steken met een heel bijzonder kunstwerk.
Hamilton beleeft natuurlijk op de baan al niet het allerbeste seizoen met het team van Ferrari en ook naast het circuit niet gaat het de afgelopen weken helemaal geweldig. De zevenvoudig wereldkampioen deelde eind september een hartverscheurende foto van hond Roscoe, die - zo lijkt het - bij de dierenarts ergens lag om behandeld te worden. De hond van Hamilton - goed voor 1,3 miljoen volgers op Instagram - tikte inmiddels een behoorlijke leeftijd en was ook eerder dit jaar al ziek. "Het zijn een paar bange uren geweest. Ik wil iedereen vragen om te bidden voor Roscoe en hem in gedachten te houden", zo zei de Britse rijder.
LEGO-schilderij
De dagen gingen voorbij met enkele updates, maar het was duidelijk dat de situatie lastig was voor de hond van de Brit. Uiteindelijk kwam daar het onvermijdelijke nieuws: Roscoe werd ingeslapen. Inmiddels is het voor Hamilton zo vervelende nieuws enkele weken geleden en is de grootste schrik een beetje gezakt. Toch blijft de support voor de Brit erg groot. Zo heeft hij van fans een prachtig LEGO-schilderij gekregen van Roscoe: "Dit legoportret van Roscoe raakte me echt. De hoeveelheid details erin is ongelooflijk en ik kan me niet voorstellen hoe lang het heeft geduurd. Dank aan Karen en Ilona voor het maken en naar me opsturen hiervan. Velen van jullie hebben ook een huisdier verloren, dus ik weet dat Roscoe, waar hij ook is, talloze vrienden heeft. Hij is omringd door liefde en goede vibes, net als toen hij nog leefde", zo liet de Brit weten.
