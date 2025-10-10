De GPFans Recap is voor alle F1-fans de plek om snel op de hoogte zijn van al het nieuws op een dag. Van geruchten omtrent Ferrari of Max Verstappen en Red Bull Racing tot uitspraken van coureurs, analisten en andere zaken.

Vrijdag ging het veel over Ferrari, waar het onrustig is door de mindere prestaties in 2025. Zo zijn er geruchten dat Ferrari overweegt om Fred Vasseur te vervangen door Christian Horner, terwijl de Fransman ook al een ruzie zou hebben gehad met een technisch kopstuk van Ferrari. Verder kwam er een gerucht naar buiten dat de F1-teams het lastig hebben met de remmen voor volgend jaar en vond Robert Doornbos dat Lando Norris een jaloerse indruk maakte richting Max Verstappen. Dit is de GPFans Recap van 10 oktober.

'F1-teams worstelen met remmen voor volgend seizoen'

Volgens het Duitse Auto Motor und Sport worstelen de F1-teams momenteel met de ontwikkeling van de remmen voor volgend jaar. Het onderdeel gaat namelijk flink op de schop. Zo wordt er tegenwoordig nog energie teruggewonnen bij het aanremmen voor een bocht, maar vanaf 2026 is dat minder van toepassing, en dat zullen de coureurs merken. Meer lezen over wat er te doen is omtrent de remmen van de teams in F1 die volgend jaar gebruikt gaan worden? Klik hier!

Italiaanse media melden "verhitte sfeer" binnen Ferrari na botsing tussen Vasseur en technisch kopstuk

Italiaanse media melden dat er onderlinge spanningen zijn ontstaan in het kamp van Ferrari na de Grand Prix van Singapore. Teambaas Fred Vasseur zou een verhit gesprek hebben gevoerd met head of track engineering Matteo Togninalli. Meer lezen over de situatie zoals die momenteel is bij Ferrari nadat de laatste tijd de resultaten teleurstellend zijn? Klik hier!

'Aanstelling Piastri bij McLaren kwam niet vanuit Brown'

Viervoudig IndyCar-kampioen Alex Palou onthult in de rechtszaal dat McLaren-CEO Zak Brown geen voorstander was van de komst van Oscar Piastri bij het papaja-oranje team. De keuze om de huidige klassementsleider bij het team te halen, kwam vooral van voormalig teammanager Andrea Seidl. Meer lezen over de appberichtjes die gelekt zijn en wat er allemaal in te lezen valt over Palou? Klik hier!

'Ferrari ziet progressie onder Vasseur uitblijven en zet zinnen op Horner als vervanger'

Nadat voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner de afgelopen weken met diverse teams in verband is gebracht, meldt F1-Insider dat Ferrari-president John Elkann serieus overweegt om de Engelsman aan te stellen als vervanger van Frédéric Vasseur. Meer lezen over wat er voor geruchten zijn omtrent Ferrari nu de problemen bij het Italiaanse team beginnen toen te nemen? Klik hier!

Doornbos teleurgesteld in 'jaloerse' Norris tegenover Verstappen: 'Had Hamilton ook niet'

Robert Doornbos heeft zich gestoord aan de opmerkingen vanuit Lando Norris richting Max Verstappen en het feit dat hij een 'voordeel' zou hebben ten opzichte van de andere coureurs omdat hij ouders heeft met een achtergrond in de autosportwereld. Meer lezen over de opmerkingen van Doornbos richting Norris na zijn uitspraken over de ouders van Max Verstappen? Klik hier!

