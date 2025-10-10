Robert Doornbos heeft zich gestoord aan de opmerkingen vanuit Lando Norris richting Max Verstappen en het feit dat hij een 'voordeel' zou hebben ten opzichte van de andere coureurs omdat hij ouders heeft met een achtergrond in de autosportwereld.

Norris stelde afgelopen week dat, als hij ook ouders had gehad die een achtergrond hebben in de auto- en motorsport, hij nu een nog betere coureur was geweest en dit hetzelfde effect had gehad als het bij Verstappen heeft gehad. "Als ik terug kon gaan in de tijd om te kiezen hoe ik een betere coureur had kunnen zijn, dan zou ik ook een mama en papa hebben die coureurs zijn, om vervolgens te starten wanneer je nog een baby bent in de paddock, en beginnen met karten op wat voor leeftijd hij is begonnen, en om meer te testen dan wie dan ook. Ik zou nu een betere coureur zijn, als ik al die dingen had gedaan."

Doornbos over opmerkingen Norris

In de podcast The Pit Talk gaat Doornbos in op de opmerking van Norris. "Lewis Hamilton is niet opgegroeid in een F1-familie. Zijn vader was geen F1-coureur en zijn moeder ook niet. In de Verstappen-familie stroomt het racebloed natuurlijk door de aderen, maar ook met een enthousiaste vader die wil dat zijn zoon gaat karten, kan je de F1 halen. Dit is gewoon een vreemde manier van respect tonen voor Max."

Doornbos ziet jaloezie bij Norris ten opzichte van Verstappen

Doornbos heeft het idee dat Norris een beetje jaloers is op de kwaliteiten en resultaten van Verstappen. "Max is veel beter dan wie dan ook op de grid. Je kan jaloers op hem zijn, maar je kan ook gewoon zeggen: oké, dit is wat het is. Maar ga hem [Verstappen] sowieso niet in de weg rijden in de kwalificatie. Dat was echt een slechte zet."

