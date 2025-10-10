Volgens het Duitse Auto Motor und Sport worstelen de F1-teams momenteel met de ontwikkeling van de remmen voor volgend jaar. Het onderdeel gaat namelijk flink op de schop. Zo wordt er tegenwoordig nog energie teruggewonnen bij het aanremmen voor een bocht, maar vanaf 2026 is dat minder van toepassing, en dat zullen de coureurs merken.

De Formule 1 maakt zich op voor één van de grootste wijzigingen uit de geschiedenis. Zo worden de auto’s komend jaar niet alleen kleiner en wordt er weer meer vertrouwd op flapjes en vleugels voor de downforce, ook komt er een compleet nieuwe power unit, die bovendien meer leunt op de elektrische aandrijving. De teams worstelen momenteel in de testbanken met het terugwinnen van energie, zo legt AMuS uit.

Remmen zijn vanaf 2026 minder van belang

Komend seizoen verdwijnt de MGU-H uit de power unit. Het onderdeel zet momenteel via een elektrische turbine van de turbo warmte om in energie, maar dat wordt vervangen door een veel krachtigere MGU-K. Door het wegvallen van de MGU-H wordt er vanaf volgend jaar alleen nog energie teruggewonnen door de achteras van de auto’s. “Er wordt dan alleen nog energie op de achteras teruggewonnen. De MGU-K is daarbij direct op de krukas aangesloten. Wanneer de auto afremt, werkt de elektromotor dus als een generator die de opslag weer vult. Het hybride-onderdeel zorgt daarbij voor een extreme vertraging. Het gevolg is dat de remmen in de toekomst veel minder werk hoeven te doen,” zo schrijft het medium. Het gevolg is dat de leveranciers van de remmen een geheel andere denkwijze moeten hanteren.

Temperatuur zorgt voor kopzorgen

Het grootste deel van de remkracht zal vanaf komend jaar dus komen vanuit de motoren. Dat zorgt ervoor dat de remmen mogelijk minder worden gebruikt tijdens een ronde, waardoor het onderdeel sterk afkoelt. “De experts moeten dus een speciaal materiaal ontwikkelen dat al bij lagere temperaturen de volledige remkracht levert. Tegelijkertijd mogen de remmen bij hogere temperaturen niet in kracht afnemen wanneer ze toch nodig zijn,” aldus het medium.

