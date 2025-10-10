Italiaanse media melden dat er onderlinge spanningen zijn ontstaan in het kamp van Ferrari na de Grand Prix van Singapore. Teambaas Fred Vasseur zou een verhit gesprek hebben gevoerd met head of track engineering Matteo Togninalli.

Het Formule 1-team van Ferrari kende in Singapore wederom een teleurstellend raceweekend. Charles Leclerc moest tekenen voor de zesde plaats, terwijl Lewis Hamilton in de slotfase vanwege remproblemen en een daaropvolgende tijdstraf terugviel naar de achtste stek. De Italiaanse grootmacht uit Maranello is het enige topteam uit de top vier dat nog geen race heeft weten te winnen dit jaar. Ferrari staat momenteel derde, 27 punten achter Mercedes. Maar waar de Duitse formatie inmiddels steeds verder uitloopt, wordt Red Bull Racing met 290 punten steeds groter in de achteruitkijkspiegel. Het is het zoveelste jaar op rij dat het niet soepel loopt binnen het team van Ferrari.

Botsing tussen Vasseur en Tognialli

Het Italiaanse Corriere dello Sport meldt dat de sfeer binnen Ferrari "zuur" is geworden. Teambaas Fred Vasseur zou na de Grand Prix van Singapore een verhitte discussie hebben gehad met Matteo Togninalli, head of track engineering bij Ferrari. Ondertussen is de Scuderia steeds vaker onderwerp van gesprek in het geruchtencircuit. Zo zou voormalig Red Bull Racing-teambaas Christian Horner in beeld zijn om bij Ferrari aan de slag te gaan.

Slecht seizoen Ferrari

De komst van Lewis Hamilton heeft het team vooralsnog in ieder geval niet gebracht wat men ervan had gehoopt. Dat ligt niet zozeer aan de Brit, en vrijwel volledig aan de matige performance van de auto. In België werd er een grote update aan de vloer geïntroduceerd die het seizoen van Ferrari zou moeten redden, maar sindsdien is er qua performance niets veranderd. Sterker nog, Ferrari heeft sinds de zomerstop slechts zes punten meer gescoord dan Williams.

