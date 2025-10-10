Sergio Pérez is na een jaartje langs de kant komend seizoen weer actief in de Formule 1, maar dan onder de vlag van Cadillac. De voormalig teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing wordt in eigen land geprezen voor zijn afhandeling met het Oostenrijkse team, waarbij hij toch flink wat centjes meekreeg.

‘Checo’ was van 2021 tot en met 2024 de teamgenoot van Verstappen bij Red Bull Racing. In zijn eerste seizoen speelde hij nog een cruciale rol in de beroemde finale in Abu Dhabi, waarbij Verstappen hem de bijnaam ‘Mexicaanse minister van Defensie’ gaf. In de jaren erna bleek 'Checo' het gat richting zijn teamgenoot niet meer te kunnen dichten en werd het verschil steeds groter. De wagens van Red Bull werden steeds moeilijker te besturen en daar had Pérez last van. Uiteindelijk werd Liam Lawson aangekondigd als vervanger, waarmee de Formule 1-carrière van Pérez voorlopig voorbij leek.

'Pérez heeft Red Bull laten boeten'

Luis Manuel López, motorsportcommentator en journalist, blikt in de Alex Puesto-podcast terug op de onrustige periode voor Pérez eind 2024. Destijds was het nog niet duidelijk of Pérez dit seizoen nog zou gaan racen bij Red Bull. De Mexicaan tekende daarnaast een contractverlenging tijdens het raceweekend in Monaco en kon mede daardoor flink wat geld meenemen, bij zijn gedwongen vertrek. "[Checo] is buiten de baan erg goed. Hij heeft Red Bull te pakken genomen, ze hebben moeten boeten voor hun streek en dat vind ik mooi, dat doet me plezier. Bovendien is Checo een heel intelligente coureur, een kerel die zijn carrière heel goed weet te managen", zo stelt López.

