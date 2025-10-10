Lewis Hamilton gaat in 2026 een doorslaggevend seizoen tegemoet bij Ferrari. Dit denkt Jenson Button, voormalig F1-coureur en landgenoot van de zevenvoudig wereldkampioen.

Tegenover Sky Sports F1 stelt Button dat Hamilton in 2025 wel wat momentjes heeft gehad, maar het over het algemeen allemaal niet goed genoeg is geweest. "We hebben gedurende het jaar briljante momenten gezien. Kijk naar zijn sprintrace in Shanghai, die heel indrukwekkend was. Toch is het gedurende het jaar niet consistent genoeg geweest om het vertrouwen in de auto te hebben. Hij heeft niet zijn team van mensen om zich heen, zoals hij dat jarenlang als wereldkampioen had bij Mercedes. Dat heeft gewoon wat tijd nodig."

Button ziet 2026 als doorslaggevend voor Hamilton

Volgens veel mensen zal 2026 belangrijk gaan zijn voor de toekomst van Hamilton. De Brit heeft nog een contract tot eind 2026 en is dus vrij om na dat seizoen bij Ferrari te blijven, te vertrekken naar een ander team of zelfs met pensioen te gaan. Dit zal afhangen van hoe Ferrari uit de startblokken komt in 2026, maar ook hoe Hamilton zich voelt in de nieuwe generatie auto's. "De reglementsverandering van volgend jaar, die enorm is, gaat bepalen of we Lewis op zijn best gaan zijn, of dat Lewis misschien aan een vertrek gaat denken," aldus Button.

Ferrari optie voor Verstappen in 2026?

Mocht in 2026 blijken dat de auto's Hamilton wederom niet liggen en hij met pensioen gaat, zal dit betekenen dat er naast Charles Leclerc ineens een plekje is bij het Italiaanse team waar veel coureurs interesse in gaan hebben. Hier zou Max Verstappen ook onder kunnen vallen, aangezien hij in 2026 weer een clausule in zijn contract zal hebben die hij kan activeren mocht Red Bull niet naar behoren presteren in 2026 en Verstappen ook de potentie niet ziet dat dit beter gaat worden. Hiervoor zal Ferrari echter zelf wel een auto en motor moeten hebben die in 2026 meteen voorin meedoet, want anders is de kans om Hamilton te behouden of Verstappen binnen te halen voor 2027 nihil.

