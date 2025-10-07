Monteurs moeten tijdens de Grands Prix natuurlijk een belangrijke taak uitvoeren: het zo goed mogelijk uitvoeren van pitstops van de coureurs. Tijdens de Grand Prix van Singapore had één van de Mercedes-monteurs tussen de bedrijven door echter wat beters te doen: het bekijken van een voetbalwedstrijd.

De Grand Prix van Singapore is zondag een klinkende zege geworden voor Russell, die heer en meester was op het asfalt van het Marina Bay Circuit. Max Verstappen moest genoegen nemen met een tweede plek, al was er vooral veel na te bespreken over wat er achter hen gebeurde. De McLaren-rijders raakten elkaar bij de start van de race, een actie waar vooral Oscar Piastri totaal niet van gediend was en wat zorgde voor een behoorlijke nasleep. Verder was het soms zoeken naar spektakel op de baan, wat in Singapore natuurlijk wel vaker voor kan komen.

Artikel gaat verder onder video

Potje voetbal

Een Mercedes-monteur zocht tijdens de race op het Marina Bay Circuit zijn heil elders. Tijdens de race op het moment dat er geen pitstops en dergelijke op de rol stonden, had hij wel wat beters te doen dan het bekijken van de race die door nota bene Russell werd gewonnen. Een bezoeker van de race betrapte de monteur erop dat hij op zijn telefoon naar heel wat anders dan de race aan het kijken was: de Mercedes-medewerker had het druk met het bekijken van een voetbalwedstrijd. Om welke wedstrijd het precies gaat, wordt uit de video niet helemaal duidelijk.

Gerelateerd