'Verstappen speelt rol bij Mercedes-gesprekken: ze ruilen liever Russell in dan Antonelli'

Mercedes heeft nog altijd geen contractverlengingen aangekondigd voor Kimi Antonelli en George Russell. Geruchten doen de ronde dat de laatstgenoemde een contract voor de lange termijn eist. Max Verstappen zou echter in de weg zitten, want Mercedes wil mogelijk voor de huidige Red Bull F1-coureur een stoeltje openhouden.

Toto Wolff heeft duidelijk gemaakt dat Antonelli en Russell in ieder geval volgend jaar gewoon bij Mercedes blijven. Officiële aankondigingen over contractverlengingen zien we echter nog steeds niet langskomen. We weten ook dat de teambaas van de Zilverpijlen blijft azen op Verstappen. Waar Wolff naar verluidt wil wachten op een besluit van de viervoudig wereldkampioen wat betreft zijn toekomst bij Red Bull, zou Russell juist een meerjarig contract willen. Het kan daarom nog lang duren, voordat Mercedes en Russell eindelijk een compromis hebben gevonden en de Brit een handtekening kan zetten.

Verstappen speelt rol in Mercedes-gesprekken

"Verstappen speelt echt wel een rol in die gesprekken", begint Vincent Bruins bij het GPFans Raceteam. "Russell wil gewoon zekerheid hebben. Hij wil een contract voor drie, vier jaar. Maar Mercedes wil dat stoeltje openhouden voor 2027 voor het geval Red Bull volgend jaar een tractor bouwt en Verstappen zegt: 'Tabee, ik ga lekker naar Mercedes.' Het zou me niks verbazen als het nog weken duurt, voordat we iets te horen gaan krijgen over een contractverlenging. We weten natuurlijk dat Russell volgend jaar wel blijft, maar de vraag is voor hoelang daarna nog."

Mercedes neemt Antonelli in bescherming

"Ik denk ook dat ze Antonelli een beetje willen beschermen", wordt er vervolgd. "Als we er rekening mee houden dat het een rookie is, iemand met weinig ervaring, dan maakt Antonelli een redelijk seizoen mee. Het is ook gewoon lullig als je hem één seizoen bij Mercedes hebt aangeboden voor zijn debuutseizoen om hem vervolgens naar Alpine of Williams te sturen en hem achteraan laat rijden, wanneer Verstappen beschikbaar wordt. Ze hebben zoveel in die jongen geïnvesteerd. Hij heeft volgens mij zijn eerste Mercedes-contract getekend toen hij 12 was. Ik denk dat Mercedes liever Russell inruilt voor Verstappen dan Antonelli."

