Hamilton zet Alonso te kakken op Instagram na geschreeuw op boardradio in Singapore
Lewis Hamilton heeft de draak gestoken met Fernando Alonso op zijn story's op Instagram. Alonso zorgde voor lachers op de hand met zijn radioberichten tijdens de F1 Grand Prix van Singapore en ook Hamilton gaat er in mee. De zevenvoudig wereldkampioen reageert op de rivaliteit met de Aston Martin-coureur, die 18 jaar geleden begon.
Alonso en Hamilton zijn de echte veteranen van de Formule 1 en ze botsten met elkaar, toen ze 18 jaar geleden teamgenoten waren bij McLaren. Ze zaten elkaar meermaals in de weg en uiteindelijk was het Ferrari-coureur Kimi Räikkönen die er met de wereldtitel van 2007 vandoor ging. Alonso en Hamilton zijn sindsdien nooit meer teamgenoten geweest, maar zijn elkaar vaak genoeg tegengekomen als kampioenschapskandidaten. Ook nu in 2025 gaat de rivaliteit nog door.
Hamilton steekt de draak met Alonso
Hamilton had een probleem met zijn linkervoorrem in de slotfase van de afgelopen race op het Marina Bay-stratencircuit. Hij stak de baan constant af om op die manier om het probleem heen te rijden. Alonso kon daardoor Hamilton niet inhalen en uit frustratie schreeuwde hij vier keer over de radio: "Ik kan het niet f*cking geloven!" Uiteindelijk kreeg Hamilton een tijdstraf van 5 seconden voor het overschrijden van de track limits en zou Alonso alsnog voor de Ferrari belanden. Op Instagram zet Hamilton de Spanjaard flink te kakken door een story te delen waarop Victor Meldrew is te zien, een personage uit de BBC-sitcom One Foot in the Grave, die erom bekendstaat dat hij vaak "ik kan het niet geloven" zegt. Hamilton zette er een tekstje bij: "18 jaar..."
