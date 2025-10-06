VIDEO: Dit is de reden waarom Hamilton nog vijf seconden straf kreeg na Singapore
VIDEO: Dit is de reden waarom Hamilton nog vijf seconden straf kreeg na Singapore
Lewis Hamilton kreeg na afloop van de Grand Prix van Singapore nog een vijf seconden straf aan zijn broek wegens het onnodig van de baan rijden naar aanleiding van zijn problemen met de remmen in de slotfase van de race. Inmiddels hebben we beelden gezien en dat zorgt toch wel voor enige hilariteit.
Hoewel Hamilton lange tijd onderweg leek naar een mooi resultaat in Singapore, ging het aan het einde van de race toch nog mis voor de recordkampioen. In de slotfase van de Grand Prix kreeg hij problemen met de remmen, waardoor Hamilton terugviel vanaf P5 tot de zevende stek. In de laatste paar ronden moest hij zelfs nog met alles vrezen dat Fernando Alonso, die maar liefst veertig seconden achter hem lag, hem voorbij zou steken. Dat bleef ternauwernood uit en Hamilton kwam op een halve seconde voor de Spanjaard over de streep.
Straf
Zo leek hij zijn zevende plek in ieder geval te kunnen behouden, totdat de FIA een onderzoek instelde na het 'meermaals de baan afgaan zonder gerechtvaardigde reden' in de slotronden van de Grand Prix. Hamilton en afgevaardigden van het team dienden langs te komen bij de wedstrijdleiding om zichzelf daar te verdedigen, maar zonder succes. De FIA bleek onverbiddelijk en heeft Hamilton een straf van vijf seconden gegeven, waardoor de Brit terugvalt tot P8, achter Alonso.
Hamilton snijdt alles af
De reacties daarna waren voornamelijk ter verdediging van Hamilton en dat de Britse coureur nu wel héél hard werd aangepakt. Inmiddels hebben we beelden te zien gekregen over wat er aan de hand was bij Hamilton en waarom hij daadwerkelijk die straf te verwerken heeft gekregen. Op de beelden valt te zien dat Hamilton allerlei bochten afsnijdt omdat hij - zo lijkt het - bang is om de remmen nog te gebruiken. De bijzondere beelden vallen hier te zien. Duidelijk is dus dat de FIA er minder om kon lachen en hierom hem dus vijf seconden straf gaf.
Gerelateerd
Net binnen
VIDEO: Dit is de reden waarom Hamilton nog vijf seconden straf kreeg na Singapore
- 21 minuten geleden
Verstappen loopt verder in op Piastri: de stand in het wereldkampioenschap Formule 1
- 43 minuten geleden
F1‑team McLaren in de problemen na Singapore: bizarre overtreding leidt tot boetes
- 1 uur geleden
Negeerde Piastri Zak Brown na domper in Singapore? Dit is wat er echt gebeurde
- 1 uur geleden
- 3
EA Sports F1 25 (PS5): dit zijn de beste deals
- 1 uur geleden
- 2
Davidson prijst Norris voor actie op Piastri: "Gedurfd en dapper"
- 2 uur geleden
Veel gelezen
Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal
- 22 september
Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri
- 16 september
Verstappen speelt voor het eerst EA FC 2026 en krijgt meteen vier rode kaarten
- 25 september
Verstappen neemt Sainz op bijzondere wijze in de maling bij herstart in Azerbeidzjan
- 22 september
Nürburgring-collega lovend over houding Verstappen: "Hij kon alleen maar verliezen"
- 30 september
'Russell kan nieuwe teamgenoot krijgen voor 2026, Antonelli mogelijk naar Williams of Alpine'
- 19 september