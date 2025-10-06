Lewis Hamilton kreeg na afloop van de Grand Prix van Singapore nog een vijf seconden straf aan zijn broek wegens het onnodig van de baan rijden naar aanleiding van zijn problemen met de remmen in de slotfase van de race. Inmiddels hebben we beelden gezien en dat zorgt toch wel voor enige hilariteit.

Hoewel Hamilton lange tijd onderweg leek naar een mooi resultaat in Singapore, ging het aan het einde van de race toch nog mis voor de recordkampioen. In de slotfase van de Grand Prix kreeg hij problemen met de remmen, waardoor Hamilton terugviel vanaf P5 tot de zevende stek. In de laatste paar ronden moest hij zelfs nog met alles vrezen dat Fernando Alonso, die maar liefst veertig seconden achter hem lag, hem voorbij zou steken. Dat bleef ternauwernood uit en Hamilton kwam op een halve seconde voor de Spanjaard over de streep.

Straf

Zo leek hij zijn zevende plek in ieder geval te kunnen behouden, totdat de FIA een onderzoek instelde na het 'meermaals de baan afgaan zonder gerechtvaardigde reden' in de slotronden van de Grand Prix. Hamilton en afgevaardigden van het team dienden langs te komen bij de wedstrijdleiding om zichzelf daar te verdedigen, maar zonder succes. De FIA bleek onverbiddelijk en heeft Hamilton een straf van vijf seconden gegeven, waardoor de Brit terugvalt tot P8, achter Alonso.

Hamilton snijdt alles af

De reacties daarna waren voornamelijk ter verdediging van Hamilton en dat de Britse coureur nu wel héél hard werd aangepakt. Inmiddels hebben we beelden te zien gekregen over wat er aan de hand was bij Hamilton en waarom hij daadwerkelijk die straf te verwerken heeft gekregen. Op de beelden valt te zien dat Hamilton allerlei bochten afsnijdt omdat hij - zo lijkt het - bang is om de remmen nog te gebruiken. De bijzondere beelden vallen hier te zien. Duidelijk is dus dat de FIA er minder om kon lachen en hierom hem dus vijf seconden straf gaf.

