F1‑team McLaren in de problemen na Singapore: bizarre overtreding leidt tot boetes

Het team van McLaren kon na de Grand Prix van Singapore opnieuw feestvieren. Voor het tweede jaar op rij kroonde de Britse renstal zich tot constructeurskampioen in de Formule 1. Toch verliep het feest niet zonder problemen: twee medewerkers kregen te maken met de keiharde wetgeving van Singapore.

Na de race, die werd gewonnen door George Russell, met Max Verstappen op plek twee en Lando Norris op drie, was duidelijk dat McLaren niet meer te achterhalen is in de stand. Daarmee verzekerde het team zich zes races voor het einde van zijn tweede opeenvolgende constructeurstitel. Zak Brown, de CEO van McLaren, en Andrea Stella, de teamleider van McLaren, hadden al gauw het feest geopend nadat beide coureurs van de Britse renstal de finish hadden bereikt.

Artikel gaat verder onder video

Problemen tijdens het feest

Wat een verdiend feestje had moeten zijn, kreeg echter een serieuze wending. Tijdens de viering zouden twee McLaren-medewerkers zijn betrapt door de lokale politie, omdat ze aan het vapen waren. In Singapore is dat sinds 2018 verboden: het bezit of gebruik van een e-sigaret kan daar leiden tot boetes tot 1.500 euro. De streng gecontroleerde Aziatische stadstaat staat bekend om zijn zero-tolerancebeleid. Zelfs kleine overtredingen, zoals kauwgom meenemen of openbaar roken buiten de daarvoor aangewezen zones, kunnen tot hoge boetes of zelfs arrestatie leiden.

Niet alleen McLaren de klos

De McLaren-werknemers waren niet de enigen binnen het Formule 1-circus die met de autoriteiten te maken kregen. Volgens de Duitse krant Bild werden ook twee medewerkers van Pirelli bij de grens aangehouden. Zij zouden geprobeerd hebben tabaksproducten het land in te smokkelen, wat eveneens verboden is in Singapore. De twee werden enkele uren vastgehouden op het vliegveld, maar mochten uiteindelijk doorgaan en het land betreden.

Gerelateerd