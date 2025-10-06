Banden tussen Red Bull en Christian Horner definitief doorgesneden na miljoenenschikking

De samenwerking tussen Red Bull en voormalig teambaas Christian Horner is nu officieel voorbij. De Brit, die in juli werd ontslagen, heeft een hoge afkoopsom ontvangen en er is inmiddels ook een miljoenenschikking bereikt met de oud-medewerkster die hem beschuldigde van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daarmee komt er definitief een einde aan een slepende zaak.

Horner werd begin 2024 onderwerp van een intern onderzoek, nadat een medewerkster hem had beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Twee interne onderzoeken van Red Bull spraken hem vrij, maar de vrouw, die later werd ontslagen, besloot naar de Britse rechter te stappen. De zaak stond gepland voor januari 2026, bij het employment tribunal in het Verenigd Koninkrijk. Engelse media konden er sindsdien nauwelijks over berichten, vanwege een gerechtelijk verbod (Reporting Restriction Order) dat in april 2024 werd uitgevaardigd op verzoek van Horners juridische team. Die mediastilte geldt nog steeds.

Artikel gaat verder onder video

Miljoenendeal zorgt voor schikking

Nu blijkt dat de zaak niet doorgaat. Er is een schikking getroffen, waarmee de rechtszaak van tafel is. Het exacte bedrag blijft geheim, maar volgens bronnen gaat het om enkele miljoenen euro’s. De vrouw, die inmiddels werkt bij Cadillac, heeft het opgelopen bedrag grotendeels zelf moeten bekostigen met advocaatkosten. De mogelijkheid van een terugkeer in de Formule 1 blijft voor Horner open, al wil hij in de toekomst een andere rol. Hij zou volgens kennissen liever terugkomen als (mede‑)eigenaar in plaats van als teambaas. Een vergelijkbare constructie heeft Toto Wolff bij Mercedes, die naast teambaas ook aandeelhouder van het team is.

Nieuwe Red Bull‑leiding met Mekies aan het roer

In de paddock doen verschillende verhalen de ronde over Horners volgende stap. Volgens Aston Martin‑teambaas Andy Cowell zoekt de Brit actief contact: "Hij belt zo’n beetje elke teameigenaar." Bronnen rond Horner noemen dat echter “onzin”. Na het vertrek van Horner nam Laurent Mekies het stokje over als teambaas van Red Bull. De Fransman staat nu zes races aan het roer. Onder zijn leiding won Max Verstappen twee races en werd hij twee keer tweede; een teken dat het topteam sportief weinig te lijden heeft gehad van het vertrek van zijn voormalig boegbeeld.

Gerelateerd