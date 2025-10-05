Verstappen deelt subtiele sneer uit aan Norris via Instagram Stories
Max Verstappen (28) heeft op Instagram Stories een subtiele sneer uitgedeeld aan vriend en rivaal Lando Norris (25). Tijdens de F1 Grand Prix van Singapore wist Verstappen de McLaren lange tijd achter zich te houden in de dirty air. Hiervan deelde hij een foto in navolging van hun akkefietje tijdens de kwalificatie.
In de absolute slotfase van de kwalificatie in Singapore, was Verstappen bezig om een fantastische ronde neer te zetten. Russell had op dat moment de snelste tijd in handen, maar Verstappen had een goede kans om hem van pole af te stoten. Toch brak Verstappen zijn ronde vlak voor het einde af - en dat had een reden. De Nederlander werd opgehouden door Norris, zo concludeerde hij na afloop. Norris zelf ontkende dat bij de media, maar onboard-beelden van zijn auto laten duidelijk zien dat de Brit helemaal terugschakelde van de 7e naar de 2e versnelling in de laatste chicane. En dat terwijl zijn engineer hem duidelijk liet weten dat Verstappen in een zogenoemde push lap zat. Verstappen had last van de dirty air en zei na afloop dat hij dit 'ging noteren en onthouden'. Zijn payback kwam sneller dan verwacht, namelijk een dag later.
Verstappen reed de gehele Grand Prix op de tweede plaats en zag hoe Norris in de slotfase de aansluiting wist te vinden. Norris zette alles op alles om Verstappen voorbij te gaan, maar kwam steeds net tekort om een echte serieuze aanval te plaatsen. De McLaren had duidelijk last van de vuile lucht en dat is precies wat Verstappen wilde. Na afloop van de race deelde hij dan ook een foto op Instagram Stories waarop hij en Norris op het rechte stuk te zien zijn. Hij plaatste er verder geen tekst bij, maar de foto zei genoeg: dit was Verstappen's payback voor de kwalificatie.
Op X werd er dan ook massaal gereageerd op de foto van Verstappen. "Hij had al gezegd dat hij hem de dirty air zou teruggeven", zo schrijft iemand. "Hij leerde Lando een lesje over het concept van vuile lucht", schrijft een ander. Weer iemand anders zegt: "Je gaat mij niet vertellen dat hij [Verstappen, red.] dit niet expres deed."
