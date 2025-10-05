Max Verstappen (28) was na afloop van de kwalificatie in Singapore absoluut niet blij met de fratsen van Lando Norris (25). Volgens de Red Bull-coureur werd hij tijdens zijn ultieme poging voor pole position opgehouden door zijn rivaal van McLaren. Norris ontkende dit na afloop, maar nieuwe beelden wijzen uit dat de Brit wel overduidelijk helemaal terugschakelde van de 7e naar de 2e versnelling.

De F1-kwalificatie op het Marina Bay Street Circuit in Singapore werd er eentje om je vingers bij af te likken. Onder de kunstlichten ontvouwde zich een ware titanenstrijd en liet George Russell zien dat zijn Mercedes dit weekend ook pure snelheid aan boord heeft. Voorafgaand aan het weekend waren de verwachtingen rondom McLaren hooggespannen, maar de renstal uit Woking kon het tijdens de kwalificatie niet helemaal waarmaken. Waar Norris en Oscar Piastri eigenlijk nooit serieus meededen voor pole, deden Verstappen en Russell dat wel. Het werd uiteindelijk dan ook een gevecht tussen Mercedes en Red Bull, waarbij Russell als winnaar uit de bus kwam. En dit had volgens Verstappen alles te maken met het feit dat hijzelf in zijn ultieme poging werd dwarsgezeten door Norris.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen brak pole ronde af vanwege Norris

In de absolute slotfase van de kwalificatie in Singapore, was Verstappen bezig om een fantastische ronde neer te zetten. Russell had op dat moment de snelste tijd in handen, maar Verstappen had een goede kans om hem van pole af te stoten. Toch brak Verstappen zijn ronde vlak voor het einde af - en dat had een reden. De Nederlander werd opgehouden door Norris, zo concludeerde hij na afloop. Norris zelf ontkende dat bij de media, maar onboard-beelden van zijn auto laten duidelijk zien dat de Brit helemaal terugschakelde van de 7e naar de 2e versnelling in de laatste chicane. En dat terwijl zijn engineer hem duidelijk liet weten dat Verstappen in een zogenoemde push lap zat.

Norris deed geen moeite om Verstappen vrije lucht te geven

In de laatste chicane schakelde Norris helemaal terug van de 7e naar de 2e versnelling. Daarna schakelde hij nog kort op naar de 3e versnelling, om vervolgens de pitstraat op te zoeken. En dat terwijl Norris geïnformeerd werd door zijn engineer over het feit dat Verstappen aan het pushen was. De Brit leek echter geen enkele moeite te doen om zijn rivaal vrije lucht te geven. Hoewel Norris niets illegaals deed, gaat het mogelijk wel in tegen het herenakkoord van de F1-coureurs. Verstappen brak hierdoor zijn run af - en dat terwijl hij op koers lag om pole te veroveren. "Je kunt je vriend [Norris, red.] hiervoor bedanken", zei engineer Gianpiero Lambiase erover tegen Verstappen.

➡️ Bekijk de onboard-beelden van Norris hier.

Gerelateerd