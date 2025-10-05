Norris schakelde terug van 7e naar 2e versnelling tijdens pole ronde Verstappen
Norris schakelde terug van 7e naar 2e versnelling tijdens pole ronde Verstappen
Max Verstappen (28) was na afloop van de kwalificatie in Singapore absoluut niet blij met de fratsen van Lando Norris (25). Volgens de Red Bull-coureur werd hij tijdens zijn ultieme poging voor pole position opgehouden door zijn rivaal van McLaren. Norris ontkende dit na afloop, maar nieuwe beelden wijzen uit dat de Brit wel overduidelijk helemaal terugschakelde van de 7e naar de 2e versnelling.
De F1-kwalificatie op het Marina Bay Street Circuit in Singapore werd er eentje om je vingers bij af te likken. Onder de kunstlichten ontvouwde zich een ware titanenstrijd en liet George Russell zien dat zijn Mercedes dit weekend ook pure snelheid aan boord heeft. Voorafgaand aan het weekend waren de verwachtingen rondom McLaren hooggespannen, maar de renstal uit Woking kon het tijdens de kwalificatie niet helemaal waarmaken. Waar Norris en Oscar Piastri eigenlijk nooit serieus meededen voor pole, deden Verstappen en Russell dat wel. Het werd uiteindelijk dan ook een gevecht tussen Mercedes en Red Bull, waarbij Russell als winnaar uit de bus kwam. En dit had volgens Verstappen alles te maken met het feit dat hijzelf in zijn ultieme poging werd dwarsgezeten door Norris.
Verstappen brak pole ronde af vanwege Norris
In de absolute slotfase van de kwalificatie in Singapore, was Verstappen bezig om een fantastische ronde neer te zetten. Russell had op dat moment de snelste tijd in handen, maar Verstappen had een goede kans om hem van pole af te stoten. Toch brak Verstappen zijn ronde vlak voor het einde af - en dat had een reden. De Nederlander werd opgehouden door Norris, zo concludeerde hij na afloop. Norris zelf ontkende dat bij de media, maar onboard-beelden van zijn auto laten duidelijk zien dat de Brit helemaal terugschakelde van de 7e naar de 2e versnelling in de laatste chicane. En dat terwijl zijn engineer hem duidelijk liet weten dat Verstappen in een zogenoemde push lap zat.
Norris deed geen moeite om Verstappen vrije lucht te geven
In de laatste chicane schakelde Norris helemaal terug van de 7e naar de 2e versnelling. Daarna schakelde hij nog kort op naar de 3e versnelling, om vervolgens de pitstraat op te zoeken. En dat terwijl Norris geïnformeerd werd door zijn engineer over het feit dat Verstappen aan het pushen was. De Brit leek echter geen enkele moeite te doen om zijn rivaal vrije lucht te geven. Hoewel Norris niets illegaals deed, gaat het mogelijk wel in tegen het herenakkoord van de F1-coureurs. Verstappen brak hierdoor zijn run af - en dat terwijl hij op koers lag om pole te veroveren. "Je kunt je vriend [Norris, red.] hiervoor bedanken", zei engineer Gianpiero Lambiase erover tegen Verstappen.
➡️ Bekijk de onboard-beelden van Norris hier.
Gerelateerd
Net binnen
McLaren pakt wereldtitel bij zege Russell in Singapore, Verstappen loopt verder in
- 7 minuten geleden
Verstappen maakt foutje, lijkt zege te kunnen vergeten en smeekt om hulp in Singapore
- 38 minuten geleden
McLarens raken elkaar bij Singapore-start: Piastri foetert op boardradio
- 1 uur geleden
- 2
Data wijst uit: Verstappen twee tiende sneller dan Russell voordat Norris hem ophield
- 1 uur geleden
- 1
Verstappen houdt er een andere mening op na dan Russell omtrent hitteplan-regels FIA
- 2 uur geleden
LIVE | (gesloten) Grand Prix van Singapore: Verstappen rijdt verdedigende lijnen, kan hij Norris afstopppen?
- 2 uur geleden
- 1
Veel gelezen
Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal
- 22 september
Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri
- 16 september
Verstappen speelt voor het eerst EA FC 2026 en krijgt meteen vier rode kaarten
- 25 september
Verstappen neemt Sainz op bijzondere wijze in de maling bij herstart in Azerbeidzjan
- 22 september
Nürburgring-collega lovend over houding Verstappen: "Hij kon alleen maar verliezen"
- 30 september
'Russell kan nieuwe teamgenoot krijgen voor 2026, Antonelli mogelijk naar Williams of Alpine'
- 19 september