Het team van McLaren wist zondag in Singapore officieel beslag te leggen op de tweede constructeurstitel op een rij. Na afloop waren er grote festiviteiten op het podium met het gehele team van McLaren, al was er één specifieke persoon niet van de partij: Oscar Piastri.

Het was zondag in Singapore een avond met twee gezichten voor het team van McLaren. Aan de ene kant werd de langverwachte tweede constructeurstitel op een rij veiliggesteld, aan de andere kant was er gesteggel met kampioenschapsleider Piastri. Tijdens de openingsfase in Singapore kreeg hij een beuk van teammaat Lando Norris, iets waar hij niet van gediend was "Nou, dat was weinig teamwork, maar goed. Vinden we het dan allemaal maar prima dat Lando me gewoon aan de kant beukt? Of wat doen we hiermee?", zei de duidelijk geïrriteerde leider van het wereldkampioenschap. Nadat de wedstrijdleiding besloot dat Norris geen dermate grote fout maakte dat hij een straf verdiend had, besloot ook McLaren zelf niks te ondernemen: "Dat is niet eerlijk. Niet eerlijk", foeterde Piastri.

Artikel gaat verder onder video

Piastri grote afwezige

Nadat hij ook na afloop weinig trek leek te hebben in de boardradio van Zak Brown die hem wilde feliciteren, was het toch ook opvallend wat er tijdens de feestelijkheden op het podium gebeurde. Vrijwel het gehele team van McLaren was namelijk aangesloten om de behaalde titel te vieren, met Norris als grote middelpunt. Van Piastri bleek echter geen enkel spoor te bekennen tijdens de festiviteiten.

Eigen keuze of verplichtingen?

De grote vraag is natuurlijk of Piastri geen trek had in het feestje, of dat hij simpelweg niet aanwezig kon zijn wegens andere verplichtingen. Fotograaf Kym Illman rapporteerde op X namelijk dat de Australiër vlak na de race samen met zijn persvoorlichter even in de coulissen verdween om daar vermoedelijk even tot rust te komen na zijn frustrerende race. Even later verscheen hij - duidelijk een stuk kalmer - voor de camera en geschreven pers in de mediapen. Ondertussen vierden zijn teamgenoten dus het feestje.

Gerelateerd