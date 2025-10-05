Piastri lijkt boardradio los te koppelen tijdens bedankje Zak Brown
Piastri lijkt boardradio los te koppelen tijdens bedankje Zak Brown
McLaren haalde zondag in Singapore de constructeurstitel binnen, grote tevredenheid binnen het team lijkt er echter niet te zijn. Oscar Piastri had na het moment met Lando Norris in de openingsfase ogenschijnlijk geen trek in de felicitaties en bedankjes van Zak Brown.
Norris was tijdens de start van de Grand Prix van Singapore erg goed weg van zijn vijfde plek, baande zich naar voren en kwam langszij te zitten met teamgenoot Piastri. De Britse rijder besloot niet om te liften en ging voor zijn kansen waarna hij een kleine tik uitdeelde aan Piastri, die toch een flinke impact had, en naar de zijkant geduwd werd. De Australiër kon met moeite zijn wagen uit de muur houden en was niet te spreken over de actie van zijn teamgenoot, zo liet hij meteen op de boardradio weten: "Nou, dat was weinig teamwork, maar goed."
Irritaties
Vervolgens deed Piastri er even later een tandje bovenop: "Vinden we het dan allemaal maar prima dat Lando me gewoon aan de kant beukt? Of wat doen we hiermee?", zei de duidelijk geïrriteerde leider van het wereldkampioenschap. Nadat de wedstrijdleiding besloot dat Norris geen dermate grote fout maakte dat hij een straf verdiend had, besloot ook McLaren zelf niks te ondernemen: "Dat is niet eerlijk. Niet eerlijk", foeterde Piastri ten slotte.
Stekker eruit
Tijdens de race was vervolgens ook duidelijk te horen dat Piastri weinig trek meer had in wat het team hem allemaal vertelde op de boardradio en na afloop leek hij daar nog een schepje bovenop te doen. Brown liet zich na de race horen op de boardradio van Piastri om hem te feliciteren met het constructeurkampioenschap. "Oscar, twee keer op rij kampioen. Goede race, zware race. Bedankt voor...", waarna het erop lijkt dat Piastri - die geen trek had in het praatje van zijn baas - de stekker van de teamradio eruit trekt. De beelden zijn hier te bekijken.
