Stella onthult twee oorzaken voor terugval McLaren en vreest voor titelgevecht Verstappen
McLaren-teambaas Andrea Stella maakt zijn borst nat voor de wederopstanding van Max Verstappen in de tweede helft van 2025. De Italiaanse teambaas stelt in gesprek met De Telegraaf dat hij het kampioenschap graag ‘saai’ had gemaakt, en onthult twee oorzaken voor het wegvallen van de dominantie van McLaren.
Het papaja-oranje team nam vorig jaar na de race in Imola het stokje van Red Bull over als het dominante team in de Formule 1. Red Bull wist met Verstappen nog wel de wereldtitel bij de coureurs binnen te halen, maar die bij de constructeurs ging na 26 jaar richting McLaren. In 2025 werd die lijn doorgezet en liet McLaren zien een aanzienlijke voorsprong op de rest te hebben, maar de teambaas onthult dat het nog weleens heel spannend kan gaan worden.
McLaren gestopt met ontwikkeling MCL39
Niet in de laatste plaats omdat Red Bull Racing nog altijd doorontwikkelt en de RB21 steeds beter begint te begrijpen. Daarnaast onthult de teambaas dat McLaren alle ballen op 2026 heeft gezet en dus niet meer werkt aan de huidige wagen. De veronderstelling was dat de voorsprong dermate groot zou zijn dat het stoppen van de ontwikkeling geen probleem zou worden. Stella bevestigt die denkwijze dan ook. “Wij zijn al een tijd geleden gestopt met de ontwikkeling van de auto en ons volledig gaan focussen op 2026. Red Bull bracht een nieuwe vloer in Monza en kwam hier met een nieuwe voorvleugel. Er zitten dus twee kanten aan het verhaal: onze ontwikkeling en de karakteristieken van de circuits waarop we de voorbije weken hebben gereden,” legt Stella uit.
Stella vreest voor Verstappen
De Italiaan verwacht dat McLaren in 2025 nog wel de wereldtitel bij de teams zal pakken, maar maakt zijn borst nat over de titel bij de coureurs. “Dat Red Bull het ook hier in Singapore, op een circuit waar ze het vaak moeilijk hebben gehad, goed doet, is voor mij geen verrassing. Het blijft Red Bull, een extreem capabel team. En dan is er ook nog Max Verstappen. Die behoeft geen verdere introductie. We hadden de Formule 1 dit jaar graag saai gemaakt, maar zo werkt het niet. We accepteren het gevecht,” aldus de teambaas van McLaren.
